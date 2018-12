marmite youngster selection 2019

03.12.18

Am Montagabend (3. Dezember 2018) wurden im Aura Club Zürich die drei marmite youngsters 2019 ausgezeichnet: David Füger, Chef de Rang im Relais & Châteaux Mammertsberg, ist das grösste Servicetalent, André Kneubühler vom Restaurant Stucki bester Jungkoch und Esther Gurtner, die ihren eigenen Betrieb Chez Esther führt, beste Jungpâtissière der Schweiz. Rainer Maria Salzgeber führte durch den Abend, an dem rund 500 Gäste aus der Gastronomie und Unterhaltungsbranche gemeinsam den aufsteigenden Nachwuchs feierten.



marmite engagiert sich

Zum 8. Mal suchte marmite New Swiss Cuisine +++ die grössten Talente am Herd, zum fünften Mal die besten Gastgeber/innen und zum ersten Mal auch die besten Pâtissiers/ ères des Landes. Mit diesem Engagement macht

sich marmite für den Nachwuchs der Gastronomie stark.



Kategorien Küche und Pâtisserie

Die Jungköche und -pâtissiers/ères hatten die Aufgabe, ein Rezept zum Thema «Kraftvoll aus gutem Grund – Am Pass Lunghin scheiden sich die Geister» zu kreieren. Nebst den starken Gerichten hat die Jury die Neugierde und der Wille beeindruckt, mit dem die marmite youngsters die anstrengende Reise zum Pass auf sich nahmen, um vor Ort Spezialitäten ausfindig zu machen und sich über lokale Traditionen zu informieren. Mit seiner Vorspeise «Wasserkreislauf» hat André Kneubühler (Restaurant Stucki in Basel) den 1. Platz in der Küche erreicht. In der Pâtisserie hat die Bernerin Esther Gurtner (Chez Esther) die Jury mit ihrem Dessert «Die Piura Porcelana trifft auf Bündner Gerste und meine Cassisbeeren » überzeugt und ist die erste Siegerin der neuen Kategorie.



Kategorie Service

In der Kategorie Service stellten sich die Finalist/innen der Herausforderung, am Finaltag in einem ihnen unbekannten Restaurant den Mittagsservice zu bewältigen

und ihren Tisch ebenfalls zum Thema «Kraftvoll aus gutem Grund – Am Pass Lunghin scheiden sich die Geister» einzudecken. David Füger, der als Chef de Rang im Relais & Châteaux Mammertsberg tätig ist, hat die Jury mit seiner Professionalität und seiner Hingabe für den Beruf begeistert und ist somit marmite youngster 2019 in der kategorie Service.



Der Wettbewerb

Jedes Jahr durchkämmt marmite die besten Restaurants des Landes, um die vielversprechendsten Jungköche und die grössten Servicetalente der Schweiz zu finden. Neu wurde dieses Jahr die Suche um die Kategorie Pâtisserie erweitert. Das Ziel der marmite youngster selection ist es, Talente zu erkennen, Handwerk zu fördern und die Karrieren sowie das Netzwerk des Gastronachwuchses zu stärken. Die Auszeichnung gilt als der prägendste und repräsentativste Wettbewerb für Talente aus der Gastronomie in der Schweiz. Mit Preisen im Gesamtwert von über CHF 50 000.– ist die marmite youngster selection der höchst dotierte Nachwuchswettbewerb der Schweiz.



Neue Kategorie: Pâtisserie

Dieses Jahr wurde neu die Kategorie Pâtisserie eingeführt. Damit hat die Redaktion erneut ein Zeichen fürs Handwerk gesetzt und fördert damit auch den wieder wichtiger werdenden «Posten» der süssen Küche. Neu hat aus diesem Grund der Starpâtissier Andy Vorbusch die Jury ergänzt.



New Swiss Cuisine

Das diesjährige Rezeptthema ist im Zuge der Lancierung von «New Swiss Cuisine» entstanden. Damit animieren marmite und Valser Köche und Pâtissières dazu, die echte, frische, einzigartige Schweiz zu entdecken und nachzukochen. Die Top 20 der Kategorien Küche und Pâtisserie erhielt die Aufgabe, für ihre Rezeptkreation die Traditionen der Schweizer Küche modern und raffiniert zu interpretieren, und sie typisch und doch überraschend schweizerisch umzusetzen.



Fokus Graubünden und der Pass Lunghin

Dieses Jahr lag der Schwerpunkt auf Graubünden und insbesondere auf dem Pass Lunghin, wo die karge Landschaft auf 2645 Metern nichts von ihrer geografischen Bedeutung erahnen lässt. Denn hier liegt die einmalige Dreifach-Wasserscheide, von der aus sich jeder Tropfen dazu entscheiden kann, in die Nordsee, das Mittelmeer oder ins Schwarze Meer zu fliessen. Welche Lebensrichtung infrage kommt, daran scheiden sich die Geister. Wir forderten die Kandidat/innen dazu auf, mit ihrem Gericht die kraftvolle Reise des Wassers aus der Tiefe der Schweizer Berge zu bestreiten und dabei den Blick in die Weite der Weltmeere schweifen zu lassen.



Ablauf Kategorien Küche und Pâtisserie

In einem ersten Schritt kürte die Jury aus allen eingereichten Dossiers eine aus den vielversprechendsten Köch/innen und Pâtissiers/ères bestehende Top 20, die sie dazu einlud, ein Rezept zu einem definierten Thema und bestimmten Vorgaben einzureichen. Die jeweilige Top 5 mit den überzeugendsten Rezepten wurde zum Finaltag am 10. September eingeladen. Dieser wurde erstmals öffentlich durchgeführt und fand im Jelmoli Foodmarket in Zürich statt. Ein Teil der Jury verkostete die Gerichte – ohne zu wissen, wer sie zubereitet hatte – und beurteilte unter anderem deren Geschmack, Konsistenz und Präsentation. Der andere Teil der Jury bewertete die Arbeitsweise der Kandidat/innen in der Küche. Aus der Gesamtbeurteilung gingen die marmite youngster 2019 in den Kategorien Küche und Pâtisserie hervor.



Jury Kategorien Küche und Pâtisserie

Ivo Adam | Kultur Casino Bern, Bern

Neu: Antonio Colaianni | Restaurant Gustav, Zürich

Tanja Grandits | Restaurant Stucki Basel, Basel

André Jaeger | Ehrenpräsident der Jury, Inhaber AJconcept, Stein am Rhein

Jörg Slaschek | Restaurant Attisholz, Riedholz

Neu: Andy Vorbusch | The Dolder Grand, Zürich

Andrin C. Willi | Chefredaktor marmite, Zürich



Ablauf Kategorie Service

Die von der Jury ausgewählte Top 10 wurde zum Finaltag am 13. August eingeladen, wo sie gemeinsam einen Begrüssungs-Apéro auf die Beine stellten sowie den Mittagsservice für 40 geladene Gäste im Sorell Hotel Zürichberg bewältigten. Nebst der ungewohnten Location kam erschwerend hinzu, dass die Finalist/innen im Voraus weder das Menü noch das Weinangebot kannten. Erst am Finaltag selber erhielten sie hierzu Briefings von den Experten von UCC Coffee, Smith & Smith und dem Sorell-Hotel-Küchenchef. Die Jury beobachtete die Finalist/ innen über den ganzen Tag und beurteilte unter anderem Fachwissen, Auftreten und Verkaufskompetenz. Ein besonderes Augenmerk legten sie zudem auf die Tischdekoration, die ebenfalls unter dem Motto «Kraftvoll aus gutem Grund – Am Pass Lunghin scheiden sich die Geister » stand. Aus der Gesamtbeurteilung ging der Gewinner – der marmite youngster 2019 in der Kategorie Service – hervor.



Jury Kategorie Service

Alessia Bargetzi | Gastroexpertin Berufsprüfung Flight Attendant

Christoph Muggli | Berufskundelehrperson

Restauration, Allgemeine Berufsschule Zürich

Daniel Ciapponi | Geschäftsführer Hotel

Schweizerhof, Lenzerheide

Hubert Erni | Gastronom, Hubert Erni Consulting

Miriam de Melo | Geschäftsführerin NOOHN Basel

Luisa Minikus | Gastgeberin/Dipl. Sommelière,

Mammertsberg

Herbert Moser | Pensionierter Gastgeber

Oliver Friedrich | Leiter Gastronomie & Wein,

Park Hotel Vitznau

Suad Sadok | Consultant

Silvana von Felten | Gastgeberin, Landhotel

Hirschen Erlinsbach





(lifePR) (