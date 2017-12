marmite youngster selection 2018: And the winner is ...

Am Montagabend wurden in Zürich die zwei marmite youngsters 2018 ausgezeichnet: Angela Selzer, ab nächstem Jahr Studentin an der Hotelfachschule Thun, ist das grösste Servicetalent und Maximilian Müller aus dem Pavillon im Baur au Lac in Zürich der beste Jungkoch der Schweiz. Rainer Maria Salzgeber führte durch den Abend, an dem über 400 Gäste aus der Gastronomie gemeinsam den aufsteigenden Nachwuchs feierten.



marmite engagiert sich

Zum 7. Mal suchte marmite, die Zeitschrift für Ess- und Trinkkultur, die grössten Talente am Herd und in der neueren Kategorie Service zum vierten Mal die besten Gastgeber_innen des Landes. Mit diesem Engagement macht sich marmite für den Nachwuchs der Gastronomie stark.



Kategorie Küche

Die Jungköch_innen hatten die Aufgabe, ein Rezept zum Thema «Der Lac Léman und die Waadtländer Riviera» zu kreieren. Nebst den starken Gerichten hat die Jury die Neugierde und das Feuer beeindruckt, mit dem die marmite youngsters vor Ort Produzent_innen besuchten und Spezialitäten ausfindig machten. Mit seinem Hauptgang «Seesaibling, Flusskrebse, Griebenschmalz» hat Maximilian Müller aus dem Restaurant Pavillon im Baur au Lac in Zürich die Jury überzeugt und den 1. Platz erreicht.



Kategorie Service

In der Kategorie Service stellten sich die Finalist_innen der Herausforderung, am Finaltag in einem unbekannten Restaurant den Mittagsservice zu rocken und ihren Tisch zum Thema «Auf zu neuen Ufern – die Riviera am Lac Léman» einzudecken. Angela Selzer, die ab nächstem Jahr an der Hotelfachschule Thun studieren wird, hat die Jury mit ihrer präzisen sowie phantasievollen Performance von sich überzeugt.



Glänzende award night

An der award night am 4. Dezember 2017 im Aura Club Zürich wurden die beiden marmite youngsters Angela Selzer und Maximilian Müller gekürt und von den versammelten Spitzenköch_innen, Gastronom_innen und

Gastgeber_innen gebührend gefeiert. Ein fulminanter Abend, der ganz im Zeichen der Schweizer Gastronomie stand – auf den grossartigen Nachwuchs!



Top 10 Kategorie Küche



marmite youngster 2018 Kategorie Küche

1. Platz – Maximilian Müller

Sous-chef, Restaurant Pavillon, Baur au Lac, Zürich (ZH)

Hauptspeise: Seesaibling, Flusskrebse, Griebenschmalz

liebt Klassiker und Schmalz – beides zusammen serviert

er mit ausgeklügelter Raffinesse.



2. Platz – David Lanz

Koch Schweizer Armee, Kommando Küchenlehrgang (BE)

Hauptspeise: Schafsnuss mit Holzfällerbrot

hatte in den Bergen der Romandie eine Begegnung, die

den Ausschlag für seine Kreation gab.



3. Platz - Vera Zimmermann

Chef de Partie, Restaurant Lampart’s, Hägendorf (SO)



Dessert: Promenade dans le Lavaux

überraschte die Jury mit ausgesuchten Produkten wie

Nillon und Fingerlime aus der Westschweiz.



4. Platz – Sandra Nauer

Küchenchefin, Tibits Seefeld Bistro, Zürich (ZH)

Hauptspeise: Papet Vaudois 2.0.

ist mutig: Am Finaltag wurstete und räucherte sie

live vor Ort und servierte Darm mit viel Charme.



5. Platz – Valentino Cairati

Junior Sous-chef, Restaurant zum alten Löwen, Zürich (ZH)



Vorspeise: Schnecken mit Aussicht

hat es als Einziger gewagt, die Zutat Schnecken zu verwenden.

Die präsentierte er auf seinem eigenen Teller.



6. Platz – Oliver Oberlin

Chef de Partie, Haute SA, Zürich (ZH)

Vorspeise: «Connaissez-vous le Vaud?»

kochte die Rebe in all ihren Facetten: vom Holz

bis zu den Blättern.



7. Platz – Adrian Nessensohn

Sous-chef, Restaurant Lampart’s, Hägendorf (SO)



Vorspeise: Smoke on the Water

liess sich für sein Gericht vom Deep Purple Song inspirieren

– der spielt nämlich am Lac Léman.



8. Platz – Christian Schubert

Chef de Partie, Wirtschaft Chappeli, Grenchen (SO)

Vorspeise: Lachsforelle, Rande & Rettich, Getreide

kurvte für sein Gericht durch die Kornkammer der

Schweiz, wo er einige Überraschungs-Funde machte.



9. Platz – Marcel Schori

Pâtissier, Swiss Pastry Design by Rolf Mürner, Rüeggisberg (BE)

Dessert: Birnen/Baumnuss-Vin-cuit

richtete mit seinen Sphären und Preziosen ein kleine

Waadtland-Szenerie an.



10. Platz – Thomas Gautschi

Student, Hotelfachschule Luzern (LU)

Dessert: Wa(ad)t Süsses – Süsse Versuchung aus dem

Waadtland

entdeckte in Chevroux das ausschlaggebende

Produkt für sein Dessert.



Top 10 Kategorie Service



marmite youngster 2018 Kategorie Service

1. Platz – Angela Selzer

ab 2018: Studentin Hotelfachschule Thun (BE)



hat ihre Gäste am Finaltag in roter Schlossrobe mit

mittelalterlichen Spielen und Rätseln überrascht.



2. Platz – Anna Aeby

Chef de Rang, Der Teufelhof Basel (BS)ist in einer Mühle aufgewachsen, näht für ihr Leben gern

und wusste bereits nach 30 Minuten, dass der Service ihr

Traumjob ist.



3. Platz – Kevin Störr

Chef de Rang, Landhotel Hirschen, Erlinsbach (AG)

hatte es schon mit Robben und Seelöwen zu tun und

träumt davon, Weinreisen zu veranstalten.



4. Platz – Fiona Liengme

Chef de Service, Eisblume, Worb (BE)

kreiert alle alkoholfreien Getränke, die sie in der Eisblume

zum Essen serviert, selbst.



5. Platz – Dominic Lackner

Sommelier, Hotel 7132, Restaurant Silver, Vals (GR)

will irgendwann in seinem Leben im besten Restaurant

der Welt servieren.



6. Platz – Fausto Giorlando

Head Sommelier/Assistant Restaurant Manager,

Gustav, Zürich (ZH)

wurde bereits zum «Best Young Waiter in UK» gekürt

und hatte Queen Elizabeth zu Gast.



7. Platz – Raphael Guggenbühl

Gastgeber/Kneiper/Mitinhaber, Rechberg 1837, Zürich (ZH)

trifft man oft in Begleitung des Restaurant-Maskottchens

an: dem 100-jährigen, ausgestopften Falken Adrian, der

den Service immer im Auge behält.



8. Platz – Petra Felder

Stv. Chef de Service, Hotel Engel, Stans (NW)

macht ihre Gäste zu ihren Fans, seis beim Wettbewerb

oder beim Marathonlauf – sie fiebern mit.



9. Platz – Sven Stauffer

Geschäftsführer, Restaurant moment, Bern (BE)

bringt Fisch auf den Tisch – und zwar als lebendiger

Hingucker. Denn er steht für den etwas anderen Service.



10. Platz – Fabienne Rechsteiner

Restaurationsfachfrau, Bären Gonten, Gonten (AI)

hat der Modewelt den Rücken gekehrt um sich dem

Service und später dem elterlichen Betrieb zu widmen.



Der Wettbewerb



Jedes Jahr durchkämmt marmite, die Zeitschrift für Ess- und Trinkkultur, die Restaurantküchen des Landes, um die vielversprechendsten Jungköch_innen und die grössten Servicetalente der Schweiz zu finden. Das Ziel der marmite youngster selection ist es, Talente zu erkennen, Handwerk zu fördern und die Karrieren sowie das Netzwerk des Gastronachwuchses zu stärken. Das marmite youngster selection hat sich etabliert und gilt als der prägendste, repräsentativste und höchst dotierteste Nachwuchswettbewerb für Talente aus der Gastronomie in der Schweiz.



Ablauf Kategorie Küche



Es besteht die Möglichkeit, sich selber anzumelden oder über eine Referenzperson empfohlen zu werden. Aus allen eingereichten Dossiers kürt die Jury in einem ersten Schritt eine Top 20, die dazu eingeladen wird, ein Rezept zu einem definierten Thema und bestimmten Vorgaben einzureichen. Die Top 10 mit den überzeugendsten Rezepten - die Jury beurteilt diese ohne zu wissen, wer dahintersteht - werden zum Finalkochen eingeladen, das dieses Jahr am 12. September in der Taste Gallery von Electrolux in Zürich stattfand. An diesem Tag präsentieren die Finlist_innen der Jury ihr Gericht, aus der Gesamtbeurteilung geht der marmite youngster 2018 in der Kategorie Küche hervor.



Der Lac Léman und die Waadtländer Riviera



Dieses Jahr lautet das Thema der Rezeptkreation «Der Lac Léman und die Waadtländer Riviera». Welche Traditionen, Produkte und Esskulturen werden ännet em Röschtigraben gelebt? Was wächst, spriesst und mundet dort? Und was macht die Region um den Genfersee so einzigartig? Wir forderten die Jungköch_innen dazu auf, mit ihrem Gericht ein Stück neuinterpretierte Schweiz, ihre Version des Welschlands auf den Teller zu bringen.



New Swiss Cuisine



Das diesjährige Rezeptthema ist im Zuge der Lancierung von «New Swiss Cuisine» entstanden. Mit dieser gemeinsamen Initiative wollen marmite und Valser Köchinnen und Köche dazu animieren, die neue, echte, frische, einzigartige Schweiz zu entdecken und zu kochen - mit dem Wettbewerb wollen wir den Nachwuchs mit dieser neuen Bewegung anstecken. Die Top 20 hatten die Aufgabe, für ihre Rezeptkreation die Traditionen der Schweizer Küche neu, modern und raffiniert zu interpretieren, sie typisch und doch völlig überraschend umzusetzen. Für insgesamt drei Jahre steht das Thema Schweiz im Mittelpunkt der marmite youngster selection mit jährlich wechselndem Schwerpunkt.

valser.ch/newswisscuisine/de-ch.



Jury Kategorie Küche

unsere starken Persönlichkeiten direkt aus der Praxis:



André Jaeger | Ehrenpräsident der Jury und Geschäftsführer

von AJconcept

Ivo Adam | Geschäftsführer Kulturcasino, Bern

Tanja Grandits | Restaurant Stucki, Basel

Heiko Nieder | The Restaurant, The Dolder Grand, Zürich

Jörg Slaschek | Restaurant Attisholz, Riedholz

Andrin C. Willi | Chefredaktor marmite, Zürich



Ablauf Kategorie Service



Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, kann sich selbst anmelden oder von seinem Chef/seiner Chefin empfohlen werden. Aus den Einsendungen wählt die zehnköpfige Jury (siehe unten) eine Top 10 aus, die zum Finaltag eingeladen wird.



Auf zu neuen Ufern - der Finaltag



Am 7. August 2017 hatten die zehn Kandidat_innen im ZFV-Betrieb Sorell Hotel Zürichberg in Zürich als Gastgeber_ innen zu bestehen und einen Begrüssungs-Apéro sowie den Mittagsservice für 40 geladene Gäste zu organisieren. Ein Tag voller Überraschungen und Herausforderungen, denn die jungen Servicetalente kannten weder Location noch Menü oder Weinangebot. In kurzen Briefings erklärten die Baristas von UCC Coffee, die Weinprofis von Smith&Smith sowie Sorell-Hotel-Küchenchef Stefan Meyer, was vom Kaffee bis zum Käse alles auf der Karte steht. Dann hiess es: volle Konzentration! Und klar: Die Jury beobachtete jeden Handgriff genau und beurteilte unter anderem Fachwissen, Auftreten und Verkaufskompetenz. Ein besonderes Augenmerk legten sie zudem auf die Tischdekoration, die jedes Jahr unter einem anderen Motto steht. Dieses Jahr lautete das Thema: «Auf zu neuen Ufern - die Riviera am Lac Léman» - von mittelalterlichen Spielen bis zu lebenden Fischen landete etliches auf den Tischen. Aus der Gesamtbeurteilung der Performances ging am Ende des Finaltages die Gewinnerin hervor.



Jury Kategorie Service

Fachkompetenz hat oberste Priorität. Das gilt auch für die

Jury in der Kategorie Service:



Alessia Bargetzi | Service Instructor, Lufthansa Aviation

Training, Zürich

Daniel Ciapponi | Geschäftsführer, Hotel Schweizerhof,

Lenzerheide

Miriam De Melo-Zbinden | Stv. Geschäftsführerin,

Noohn, Basel

Hubert Erni | Geschäftsführer the blinker, Cham

Oliver Friedrich | Leiter Gastronomie & Wein, Park Hotel

Vitznau, Vitznau

Luisa Minikus | Gastgeberin/Dipl. Sommelière

Relais & Châteaux Mammertsberg, Freidorf

Herbert Moser | pensionierter Gastgeber

Christoph Muggli | Berufskundelehrperson,

Restauration Berufsschule Zürich

Suad Sadok | Consultant, Zürich

Silvana von Felten | Gastgeberin, Landhotel Hirschen,

Erlinsbach



Mitmachen!

Ab sofort können sich engagierte Gastgeber_innen

und ambitionierte Jungköch_innen auf

marmite-youngster.ch oder unter

youngster@marmite.ch zum Wettbewerb anmelden.

Anmeldefrist ist der 10. April 2018.



Teilnahmekriterien Kategorie Küche

30. Lebensjahr noch nicht vollendet

Abgeschlossene Berufslehre als Koch/Köchin



Teilnahmebedingungen Kategorie Service

30. Lebensjahr noch nicht vollendet

Aktuelle Anstellung im Service

Abgeschlossene Berufslehre/Hotelfachschule

oder mind. 5 Jahre Berufserfahrung





marmite verlags AG





