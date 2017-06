Markus Grein übernahm Catering bei Jahresauftaktveranstaltung von BTI

Bei der diesjährigen Jahresauftaktveranstaltung von BTI Befestigungstechnik aus Ingelfingen, einem der führenden Spezialisten und Direktvertreiber für das Bauhandwerk, hat Markus Grein das Veranstaltungscatering übernommen. Zum zweitägigen Event hatte BTI alle Mitarbeiter nach Würzburg eingeladen. Inhaltlich standen für BTI neben einem Rückblick auf die Ergebnisse des vergangenen Jahres und den Ehrungen herausragender Leistungen der Mitarbeiter vor allem die Neuheitenpräsentation für das neue Wirtschaftsjahr im Fokus. Weiterhin sollten das Teamgefühl sowie die Identifikation mit dem Unternehmen gestärkt werden.



Die Entscheidung für Markus Grein Catering aus Würzburg fiel aufgrund zahlreicher persönlicher Empfehlungen. Außerdem war ein lokaler Caterer erwünscht, der flexibel auf alle Anforderungen eingehen kann.



Für den Kick-off von BTI servierte Markus Grein deutsche Hausmannskost – jedoch hochwertig bei den Bestandteilen und kreativ inszeniert, was ihm viele Pluspunkte bei den Gästen einbrachte. Insbesondere die Qualität des Buffets begeisterte die Teilnehmer. „Bei einer weiteren Veranstaltung in Würzburg werden wir gerne wieder mit Markus Grein zusammenarbeiten“, fasst Kathrin Fronius von BTI die Eindrücke zusammen. „Man merkt sehr schnell die jahrelange Erfahrung. Nichts hat das Team aus der Ruhe gebracht und jede noch so kurzfristige Anforderung wurde umgesetzt. Das Servicepersonal war sehr zuvorkommend, freundlich, aufmerksam und gleichzeitig nahezu unsichtbar. Perfekt.“

Markus Grein Catering GmbH & Co. KG

Markus Grein Catering ist ein Eventcatering-Unternehmen aus Würzburg mit Fokus auf Präsentationen und Ausstellungen namhafter Unternehmen wie NVG, Würth, Siemens, Wittenstein, S.Oliver, die Spindler Gruppe oder auch Schneider Electric. Das Unternehmen betreibt mehrere Exklusivlocations, engagiert sich bei Rock im Park als Festival-Caterer und verfügt über eigenes Equipment für die Ausstattung von Veranstaltungen.



