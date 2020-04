Pressemitteilung BoxID: 794588 (Periplaneta Verlag)

LovelyBooks-Leserunde zu "Matsaleh"

Periplaneta stellt 20 E-Books zur Verfügung.

Der Periplaneta Verlag Berlin und der Autor Christian Todoroski veranstalten eine LovelyBooks-Leserunde zu seinem alternativen Reiseroman "Matsaleh". 20 Teilnehmer haben noch bis zum 12.04. die Chance, ein eBook (epub oder mobi) zu gewinnen.

Die Leserunde findet auf dem Portal lovelybooks.de statt. Am Gewinnspiel teilnehmen können Interessierte unter folgendem Link: https://t1p.de/r0mc .



Nach der Verlosung der E-Books beginnt die Leserunde, bei der im Internetforum über das Buch diskutiert werden kann. Der besondere Reiz der Teilnahme ergibt sich aus der Möglichkeit, dem Autor direkt Fragen stellen zu können und in einen Gedankenaustausch zu treten. Mitgelesen werden kann auch spontan zu einem späteren Zeitpunkt – die Leserunde dauert etwa einen Monat.

"Matsaleh" ist in der Edition Subkultur erschienen.



Über das Buch:

Petar reist beruflich nach Malaysia. Doch anstatt zu arbeiten, betrügt er hinterlistig seine Firma und tingelt lieber durch Südostasien. Dort feiert er auf Punk-Konzerten, trifft auf schräge Leute und katapultiert sich dabei manchmal auch in eine gefährliche Situation. Petar ist das, was in Malaysia ein „Matsaleh“ genannt wird: ein weißer Tourist, der meistens betrunken ist.

Mit schrägem Humor führt Christian Todoroski in seinem furiosen Roman seinen Ex-Punk aus Deutschland durch die faszinierenden Besonderheiten Malaysias und gestattet uns einen authentischen, durchaus kritischen Einblick in die südostasiatische Subkulturszene.



Über den Autor:

Christian Todoroski, 1978 in Duisburg geboren, stammt aus einer mazedonischen Einwandererfamilie und begeisterte sich schon früh für alternative Musik, Literatur und Kunst. Nach der Schule studierte er Geisteswissenschaften an der Düsseldorfer Heinrich-Heine Universität und war viele Jahre in der musikalischen Subkulturszene innerhalb des Ruhrgebiets aktiv. Seit 2011 lebt der Autor in Südostasien wo er unter anderem als DaF-Dozent, Koordinator und Übersetzer an diversen Universitäten, Schulen und Firmen in Malaysia, Singapur, Thailand und China tätig war. Zur Zeit arbeitet er als Lehrer für Geschichte und Soziologie an einer internationalen Schule in der Nähe Kuala Lumpurs und ist Gitarrist und Sänger der Doom-Metal Band Dionysian.



Über LovelyBooks:

LovelyBooks ist ein Internetportal für Leser, Autoren und Verlage. Auf der Seite werden neue Bücher vorgestellt, Rezensionen veröffentlicht und Leserunden veranstaltet.

