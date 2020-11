Im Herbstprogramm 2020 der Edition Subkultur ist die durchgesehene Neuauflage der Kurzgeschichtensammlung „Krasse Kurze - Bizarre Geschichten 1“ von Sascha Dinse erschienen. Der Berliner Horror- und Science-Fiction-Autor komprimiert Alltäglichkeiten und Extreme, Philosophisches, menschliche Abgründigkeiten und technologische Verlockungen zu 31 dicht erzählten Horror-Miniaturen. Für seine ungewöhnlichen Geschichten, die vor dem Wechsel in die Edition Subkultur in Eigenregie erschienen, wurde Sascha Dinse bereits für mehrere Preise nominiert. Die Veröffentlichung des Kultbuch-Nachfolgers „Krasse Kurze 2“ ist für Winter 2020/21 geplant.



„Krasse Kurze - Bizarre Geschichten 1“ erscheint als hochwertiges 132-seitiges Softcover und ist zudem als E-Book-Download für Kindle, iPad, Tolino und Co. erhältlich.



Klappentext:

Von den Abgründen des Großstadtlebens über Auswüchse moderner Technik bis hin zu unheimlichen Erscheinungen und finsteren Zukunftsszenarien erstrecken sich die 31 brillant erzählten Geschichten von Sascha Dinse. Manchmal blutig und verstörend, dann wieder voller nachdenklicher Melancholie, haben sie eines gemeinsam: Sie sind kurz und krass.



Über den Autor:

Sascha Dinse, Jahrgang 1978, ist freischaffender Schriftsteller, Vorleser und Mediensoziologe. Er lebt und arbeitet in Berlin. Und er ist das alles wirklich. Also frei, schaffend und Schriftsteller.

Als Autor tritt er zunächst in zahlreichen Horror-, Dark Fantasy- und SciFi- Anthologien in Erscheinung, was dann auch in etwa die Genres benennt, in die man seine Geschichten einsortieren kann, wobei diese meistens fulminant dazwischenpassen. Zudem unterhält er mit TARTAROS seinen eigenen Podcast, in dem er vorwiegend seine Geschichten vorliest und einen Blick hinter die Kulissen gestattet.https://www.ausfinstremtraum.info/...



Das Werk:

SASCHA DINSE: „Krasse Kurze – Bizarre Geschichten 1“

August 2020, Edition Subkultur Berlin

1. Print: Buch, Softcover, 132 S., 19,5 x 12 cm, print ISBN: 978-3-943412-98-7, GLP: 10,00 € (D)

2. Digital: E-Book, epub ISBN: 978-3-943412-99-4, GLP: 5,99 € (D)





(lifePR) (