easylife klärt über seine Kosten auf

12.11.18

Über das Abnehmen mit easylife kursieren jede Menge Beiträge im Internet. Viel wird darüber geredet, wie sich die Kosten für eine Gewichtsabnahme mit easylife zusammensetzen. Easylife-Geschäftsführer Frank Kechele möchte gerne mit Mythen aufräumen und erklärt, warum man keinen Einheitspreis für die Gewichtsreduktion machen kann, wie sich die Kosten zusammensetzen und was ein Kunde erwarten kann, wenn er sich für die Gewichtsabnahme mit easylife entscheidet.



Das wichtigste vorweg: easylife hat keine Einheitspreise. „Jeder Interessent kommt mit einer völlig individuellen Ausgangslage zu easylife. Ebenso individuell ist sein Ziel für die Gewichtsreduktion. Nehmen wir dann noch das Alter, den aktuellen Gesundheitszustand, sportliche Aktivitäten und eine mögliche Einnahme von Medikamenten dazu, wird schnell deutlich, dass wir gar keine Einheitspreise anbieten können“, erklärt Kechele die Komponenten, die für die Preisgestaltung von easylife herangezogen werden. „Alles andere wäre schlichtweg unprofessionell.“



Wie bekommt ein Interessent nun Informationen zu den Kosten, die auf ihn zukommen?



Dafür bietet easylife ein kostenloses Erstgespräch an, welches sehr intensiv ist. Der easylife-Berater fragt beispielsweise gezielt nach möglichen vorhandenen Leiden, Medikamenten, etwaigen Bewegungseinschränkungen, Stoffwechselaktivität und aktueller Ernährung. Diese Angaben werden dann in Bezug gesetzt zum Alter, dem Ausgangsgewicht und dem Wunsch-Zielgewicht. „Hierbei greifen wir von easylife auf unsere 25 Jahre Erfahrung in der gesunden Gewichtsabnahme zurück und können daraufhin die individuellen Kosten für den Interessenten errechnen“, hebt easylife-Geschäftsführer Frank Kechele hervor.



Der Preis, der in diesem Erstgespräch errechnet wird, ist nun der Gesamtpreis für die aktive Abnehmphase. „Aktive Abnehmphase ist der Zeitraum, in der der Kunde intensiv von uns betreut wird. Viele unserer Kunden haben bereits mehrere Abnehmversuche hinter sich und wissen, dass es Tage gibt, die nicht so gut laufen. Unsere easylife-Berater leisten hier sehr wertvolle mentale Unterstützung und Motivationsarbeit. Auf diese Weise können wir schnell erkennen, ob es eventuell Probleme gibt und entsprechend frühzeitig Maßnahmen einleiten.“



Ein weiterer Pluspunkt für easylife im Kosten-Kontext ist, dass es keine Vertragsbindung gibt. Bei easylife zahlt jeder nur die Leistung, die untereinander vereinbart wurde.



„Mir ist kein vergleichbares oder besseres Preis-Leistungsverhältnis als das von easylife auf dem Markt bekannt“, hebt Frank Kechele abschließend hervor. „Ich weiß nur eins: Wer zu easylife zur Gewichtsabnahme kommt, kann sich in professionellen, erfahrenen Händen wissen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen auf gesundem Wege in ihrem Abnehmprozess zu unterstützen und sie darüber hinaus zu einer langfristig gesunden Lebensweise zu begleiten.“



