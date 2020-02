Pressemitteilung BoxID: 785484 (Malteser Hilfsdienst e.V.)

Notrufnummern merken - bei Krankheit das Richtige tun

Zum 11.2. - Diese Nummer rettet Leben

Ohne sie kommt kein Mensch durchs Leben – kleine und große Krankheiten, Schnupfen, Grippe, Herzkrankheiten und vieles mehr. Zum „Welttag der Kranken“ am 11. Februar rufen die Malteser die Notrufnummern ins Bewusstsein:



In kritischen und lebensbedrohlichen Situationen, zum Beispiel bei Verdacht auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, sollte unbedingt der Rettungsdienst unter der Telefonnummer 112 gerufen werden. Auch wenn jemand nicht mehr reagiert oder schwere Verletzungen hat. Malteser Bundesarzt Dr. Rainer Löb: „Die 112 ist in vielen Ländern, so auch in Deutschland, der ‚medizinische Notruf bei Lebensbedrohung‘.“ Diese Nummer zu wählen, rettet Leben - daher sollten auch Kinder möglichst früh damit vertraut gemacht werden.



Ihr Hausarzt



„In vielen Fällen ist der Rettungsdienst aber überhaupt nicht notwendig, sondern es reicht vollkommen aus, den Hausarzt aufzusuchen“, sagt Mediziner Rainer Löb. Etwa wenn die Hausmittel, wie Pflaster oder Wadenwickel, keine Linderung bringen. Weiterhin gibt es in vielen Orten Notfallpraxen, die bis in den Abend geöffnet sind. „Wer unsicher ist, ob ein Arztbesuch in der Praxis oder ein Hausbesuch erforderlich ist, sollte zunächst einfach beim Hausarzt anrufen. Aber denken sie daran, dies rechtzeitig zu tun und nicht bis Mittwoch- oder Freitagmittag zu warten, wenn die Praxen meist geschlossen sind“, rät der Malteser Bundesarzt.



Rufnummer 116 117



Nachts, an Wochenenden oder Feiertagen oder wenn die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann, gibt es Hilfe unter der Rufnummer 116 117. Hier steht der ärztliche Bereitschaftsdienst zur Verfügung. Die “116117.app“ hilft, die nächste Bereitschaftsambulanz zu finden



Hausarzt, Notfallpraxis oder die 116 117 sollten zum Beispiel aufgesucht oder angerufen werden bei:





Erkältung mit Fieber, höher als 39 °C

anhaltender Brechdurchfall bei mangelnder Flüssigkeitsaufnahme

starke Hals- oder Ohrenschmerzen

akute Harnwegsinfekte

akute Rückenschmerzen

akute Bauchschmerzen





Der Rettungsdienst (112) sollte gerufen werden bei folgenden Situationen:





Bewusstlosigkeit oder erhebliche Bewusstseinstrübung

schwere Atemnot

starke Brustschmerzen oder Herzbeschwerden

starke, nicht stillbare Blutungen

Unfälle mit Verdacht auf starke Verletzungen

Vergiftungen

starke Verbrennungen

Ertrinkungsunfälle

Stromunfälle

Suizidversuche aller Art

akute und anhaltende Krampfanfälle

plötzliche Geburt oder Komplikationen in der Schwangerschaft

akute und anhaltende stärkste Schmerzzustände





Wenn Sie Hilfe benötigen: Nummer vom Hausarzt ODER 116 117 ODER 112 - diese Telefonnummern sollten Sie immer parat haben!

