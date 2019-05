Pressemitteilung BoxID: 752679 (Maier Sports)

Trend Outdoortights: Ganz nah dran und super bequem

Man sieht sie immer öfter: Outdoor-Freundinnen, die auf Wanderwegen und Gebirgspfaden in eng anliegenden Beinkleidern unterwegs sind. Die Outdoor-Tight stürmt die Wanderwege und Bergpfade. Und das zu recht. Denn die elastischen Hosen sind unheimlich bequem. Machen jede Bewegung mit, engen nicht ein. Da kneift und zwickt nichts, selbst beim größten Schritt.



Natürlich unterstreichen solche Hosen eine tolle Figur. Sie können auch mögliche kleine Problemzonen kaschieren – was zugegebenermaßen nicht immer funktioniert, jedoch für viele auch kein wirkliches Problem darstellt. Was in jedem Fall super funktioniert, ist der Stoff der Outdoortights. Denn dieser liegt direkt auf der Haut. Perfekt zum Wandern und für intensive Bewegungen.



In Nordamerika ein Massenphänomen



Wer in den vergangenen zwei, drei Jahren in den USA, Kanada oder auch Südeuropa auf Wanderpfaden unterwegs war, weiß, dass Trekkingtights dort ein echtes Massenphänomen sind. Der Trend prägt auch in den Alpen und deutschen Mittelgebirgen mehr und mehr das Bild auf Berg- und Wandertouren. Der deutsche Hosen- und Passform-Spezialist Maier Sports ist von Anfang an dabei und setzt auch in diesem Segment eigene Akzente.



Leggings sind in der Mode längst ein Dauerbrenner. Beim Fitness-Workout oder auf der Running-Strecke sind sie nicht mehr wegzudenken. Ebenso wenig auf Reisen im Flugzeug. Und nun erobern spezifische Trekking- und Wandertights die Outdoor-Szene. Das hat gute Gründe.



Outdoortight kann mehr



Wie Fitness- oder Running-Leggings sind auch die verschiedenen Outdoortights von Maier Sports aus einem bi-elastischen Material. Schließlich sind auf Wander- und Trekking-Touren immer wieder einmal sehr große Schritte angesagt, hohe Stufen zu überwinden oder andere extreme Bewegungen im Gelände notwendig. Darüber hinaus ist das Material abriebfest und robust. Auch leitet es Feuchtigkeit schnell nach außen und trocknet dank dryprotec rasch. Damit trotzen die Outdoortights den harten Anforderungen in der Natur.



Maier Sports bietet drei verschiedene Versionen. Die Outdoortights Ophit und Ophit Capri sowie die noch robustere Version Ophit Plus. Warum die Ophit Plus den Zusatz „Plus“ im Namen trägt, wird sehr schnell deutlich, wenn man sich diese Hose näher ansieht. Im Vergleich zur Ophit ist sie an Knien, Gesäß und den Bein-Innenseiten mit zusätzlichen, besonders abriebfesten Verstärkungen ausgerüstet. Außen rau und robust gegenüber Gebüsch und Fels, innen kuschelweich und zart zur Haut.



Starkes Trio



Allen drei Ophit-Ausführungen gemeinsam ist die ausgefeilte ergonomische Schnittführung, die eine perfekte Passform garantiert. Sehr viel Augenmerk hat Maier Sports auf den breiten, hoch gezogenen Bund gelegt. Er ist speziell auch für das Tragen eines Rucksacks geeignet. Eine hinten eingearbeitet Flexzone sorgt dafür, dass der Bund aller Ophit Modelle schön am Rücken anliegt, zumal der Kordelzug eine individuelle Anpassung an jede Körperform erlaubt. Das Tragen eines Gürtels erübrigt sich damit.



Ein Detail, das sich in der Praxis bestens bewährt, ist die nahtfeine Seitentasche, in der man wichtige Kleinigkeiten sicher verstauen kann und unterwegs stets schnell zur Hand hat. Das robuste, wasserabweisende Material der Ophit und Ophit Plus ist umweltfreundlich PFC- frei imprägniert.



Differenziertes Angebot



Unsere Outdoortights können wir je nach Ausführung uneingeschränkt für die unterschiedlichsten Wander- und Trekkingtouren empfehlen. Insbesondere sportlich ambitionierte Naturfreundinnen kommen damit voll auf ihre Kosten. Aber auch bei moderaten Ausflügen überzeugen der hohe Tragekomfort, die überragende Bequemlichkeit dank des hoch elastischen Materials und die angenehme Funktion mit schnellem Feuchtetransport und rascher Rücktrocknung.



Wer sich in raueres Gelände wagt, sollte am besten zur Ophit Plus greifen, die mit ihren zusätzlichen Verstärkungen in robusterem Gelände ihre Stärken voll ausspielt. Alle, die an sommerlichen Tagen gerne etwas mehr Luft ans Bein lassen wollen, sei die Ophit Capri empfohlen.



Das sagt Maier Sports: Darum eine Outdoor-Tight



Sie haben bereits eine Fitness- oder Running-Tight, wollen die auch zum Wandern oder für eine Bergtour nutzen und fragen sich, ob das sinnvoll ist? Klar geht das mal. Zum Ausprobieren und auch dann, wenn Sie nur sporadisch mal mit Ihren Tights eine Ausflug in die Natur machen.



Doch optimal sind diese einfachen Tights zum Wandern und für den Einsatz in der raueren Natur natürlich nicht. Da sollte es schon eine spezielle Outdoortight sein. Ganz die Wanderfinger sollten Sie von der Legging lassen, die Sie als modisches Designer-Teil im Club oder als einfache Billig-Tight auf der Couch tragen. Wir empfehlen die Outdoortight. Das hat folgende Gründe:





Unsere Outdoortights sind aus einem sehr abriebfesten Material. Sie trotzen damit Büschen, Sträuchern und Ästen. Die Ophit Plus W mit ihren zusätzlichen Verstärkungen an Knie, Gesäß und Beininnenseiten schützt sogar bei rauem Kontakt mit Stein und Fels.

Darüber hinaus ist unser Funktionsmaterial sehr atmungsaktiv, transportiert Feuchtigkeit schnell nach außen und trocknet rasch. Das ist wichtig für Ihr Wohlbefinden und Ihre Leistungsfähigkeit. Schließlich können eine Wanderung ziemlich lang, einAufstieg ganz schön schweißtreibend und eine Tour überraschend anstrengend sein.

Auch der ergonomische Schnitt und die flachen Nähte sind auf den Outdoor-Einsatz ausgelegt. Der flache hoch gezogene Bund trägt unter dem Rucksack nicht auf. Da reibt und scheuert nichts. Der spezielle elastische Einsatz hinten lässt unsere Outdoortights schön am Rücken anliegen. Der Kordelzug erlaubt zudem eine individuelle Anpassung an jede Figur.

Und zum Schluss noch eine gute Nachricht für die Umwelt: Unsere Outdoortights sind PFC-frei imprägniert. Regentropfen perlen so einfach ab, ohne dass wir dafür die als gefährlich eingestuften per- bzw. poly-fluorierten Chemikalien (PFC) bräuchten, die bei uns als einem der ersten Hersteller in allen Hosen und Jacken komplett ausgedient haben.





Mit Outdoortights von Maier Sports erwartet Sie ungetrübter Wanderspaß. Dafür sorgen perfekte Passform, ausgefeilter Schnitt und Top- Material. Für unsere Premium-Qualität stehen wir mit unserem Namen und geben fünf Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung. Es gilt: Maier Sports passt mir und zu mir!

