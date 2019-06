Pressemitteilung BoxID: 757852 (LVM Versicherungen)

Wechsel im IT-Vorstand der LVM Versicherung

Zum 1. Juli 2019 übernimmt Marcus Loskant als Nachfolger von Werner Schmidt die Verantwortung für das IT-Ressort im LVM Vorstand. 38 Jahre lang prägte Schmidt die IT-Entwicklung der LVM Versicherung; 22 Jahre davon im Vorstand. Nun geht er in den Ruhestand.



Der Mann hinter LAS



Wohl kein Name ist mit der IT-Lösung „LVM Anwendungssystem“ (LAS), das sich durch herausragende Qualität auszeichnet, so sehr verbunden, wie der von Werner Schmidt. Mit Pioniergeist und dem nötigen Tatendrang hat der heute 64-Jährige seit den 80er-Jahren etwas geschaffen, worum die Versicherungsbranche die LVM beneidet:



Ein Anwendungssystem, in dem sämtliche Daten zusammenlaufen und auf das sowohl der Außen- und Innendienst sowie mittlerweile auch die Kundinnen und Kunden selbst zugreifen können. Unter anderem dank dieser IT-Leistung positioniert sich der münstersche Versicherer immer wieder als digitaler Innovationstreiber der Branche und bietet seiner Kundschaft die digitalen Mehrwerte, die sie verlangen. Hierbei ergänzen die digitalen Serviceangebote der Agenturen und der Zentrale den analogen Service zeit- und ortsunabhängig. Der Kunde soll das Beste aus beiden Welten nutzen können.



Das Online-Kundenportal „Meine LVM“, Kundenchat-Programme oder Beratung via WhatsApp sind heute für die LVM-Mitarbeitenden und ihre Kunden Alltag und die logische Weiterentwicklung dessen, was Schmidt und sein damaliges IT-Team vor über 30 Jahren mit LAS I programmiert haben.



Auch in puncto flexible Arbeitszeiten und bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie war es Werner Schmidt, der die Implementierung des außerbetrieblichen Arbeitsplatzes mit vorangetrieben hat. Bereits seit 1995 ist es für die LVM-Mitarbeiter eine Selbstverständlichkeit, Teile ihrer Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. Ein Erfolgsmodell, das bis heute mehr als 1.000 LVMer in Anspruch nehmen.



Was für Schmidt 1983 in einem kleinen Team begonnen hat, ist mittlerweile ein über 600 Mann und Frau starkes IT-Ressort. Jeder sechste Mitarbeiter in der Zentrale arbeitet heute in der IT, die mehr als 11.000 Nutzer betreut. Damit ist die LVM im Münsterland einer der größten Arbeitgeber im IT-Bereich.



Innerhalb des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat der scheidende LVM-Vorstand seit 2009 den Ausschuss für Betriebstechnik, Digitalisierung und IT (ABI) geleitet.



Loskant gilt als Branchenkenner und Digitalisierungsexperte



Ab dem 1. Juli 2019 übernimmt Marcus Loskant die Verantwortung als Vorstand für das IT-Ressort. Bei der LVM begonnen hatte er im September 2018 als Generalbevollmächtigter. Der 47-jährige Wirtschaftsinformatiker hat langjährige Erfahrungen als Unternehmensberater bei KPMG Consulting/BearingPoint im In- und Ausland gesammelt. Ein Fokus lag hierbei auf großen Veränderungsprojekten in der Versicherungsbranche.



Nach dem Wechsel zur R+V Versicherung übernahm Loskant hier die Verantwortung als Direktor im IT-Ressort und gestaltete mit seinem Führungsteam unter anderem die Themen IT-Anforderungsmanagement, Innovationsmanagement, IT-Strategie, IT-Governance und Compliance, Security und Portfoliomanagement . Auch die Digitalisierungsstrategie der R+V hat er maßgeblich gestaltet. Loskant engagierte sich im genossenschaftlichen Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken sowie im Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).



„Mit Marcus Loskant haben wir einen absoluten Branchenkenner und Digitalisierungsexperten für die LVM Versicherung gewonnen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, erklärt LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker.



Auch LVM-Aufsichtsratsvorsitzender Eckhard Uhlenberg ist von der Neuaufstellung im Vorstand überzeugt: „IT und Digitalisierung sind zur Kernkompetenz in der Assekuranz geworden. Marcus Loskant ist ein Vollblut-Manager und wird die zukunftsweisende IT-Strategie des LVM erfolgreich ausbauen und so den Wachstumskurs ideal unterstützen.“



Loskant übernimmt als Mitglied des Vorstands der LVM die Verantwortung für die IT, Datenschutz, Risikoüberwachung und Compliance, die allgemeine Verwaltung sowie für das Ideenmanagement. „Technologisch bieten wir bereits heute ein hoch modernes Arbeitsumfeld mit unseren über 600 sehr engagierten IT-Experten“, sagt das neue Vorstandsmitglied und freut sich darauf, mit dem Führungsteam und den Mitarbeitern gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (