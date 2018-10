Stars del Mar holt Die Fantastischen Vier an Bord

02.10.18

Von Kiel über Göteborg und Oslo nach Bremerhaven kreuzen und dabei mit Die Fantastischen Vier ihr 30-jährige Bühnenjubiläum feiern: 2019 gehen die Hip-Hop-Helden aus Stuttgart bei Stars del Mar an Bord. Das fünftägige Event auf hoher See ist bereits die dritte Auflage des beliebten Kreuzfahrt-Specials.



Captain Fantastic heißt das aktuelle Album von Die Fantastischen Vier. Ein klasse Motto für spätsommerliche Tage und Nächte am Meer, wo zusammen mit Thomas D, Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon garantiert die Party des Jahres gefeiert wird. Freuen dürfen sich die Gäste aber nicht nur über legendäre Klassiker von „Sie ist weg“ bis „MFG“, sondern auch über das neue Album, das sicher keine „Endzeitstimmung“ verbreitet.



Die fünftägige Event-Kreuzfahrt vom 29.09. bis 03.10.2019 ab Kiel bis Bremerhaven mit Stopps in Göteborg und Oslo kostet bei Buchung bis 31.10.2018 mit Premium All Inclusive und Programm laut Ausschreibung in der Innenkabine bei Doppelbelegung ab 999 Euro pro Person. In der Außenkabine ab 1149 Euro pro Person, in der Balkonkabine ab 1249 Euro pro Person, in der Juniorsuite ab 1899 Euro pro Person.



