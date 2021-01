Seit Ende 2020 produziert Lubera jede Woche einen Podcast, auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify oder auch Apple Podcasts, aber gleichzeitig auch auf YouTube und auf dem Lubera Gartenbuch. Gastgeber ist Reto Rohner, Spezialist für Zimmer- und Beet- und Balkonpflanzen aus der Schweiz, und als Stammgast präsentiert sich Markus Kobelt, der Gründer und Züchter von Lubera. Je nach Thema – wenn es Indoor, ins Beet oder auf den Balkon geht, wechseln die beiden ‘Podcaster’ auch mal die Rollen.



Um was geht es im Gartenstudio?



Der Untertitel des Podcasts – über Gott und die Welt und die Pflanzen – sagt eigentlich schon alles, im Podcast von Lubera geht es um alles rund um Pflanzen und Garten. Und weil es eben ein Podcast ist – der pro Folge in der Regel rund 30 Minuten dauert – ist auch die eine oder andere kleine Abschweifung oder auch Doppelung möglich, die bei einem Text oder aber bei einem thematisch fokussierten Gartenvideo nicht möglich wäre. Markus Kobelt, einer der beiden 'Neupodcaster', bringt es auf den Punkt: "Wir haben uns einen harten Rhythmus auferlegt, jede Woche soll ein neuer Podcast entstehen, und das wird uns auch gelingen. Aber im Gegenzug müssen und wollen wir auch etwas Spass haben, und dazu gehört es auch, mal ein bisschen aus dem Thema auszubrechen. Wir merken auch: Wo wir zu Beginn noch steif waren und voller Respekt vor dem neuen Medium, werden wir jetzt von Folge zu Folge freier, und lustvoller. Aber: Wir wollen auch kein Schwafel-Podcast werden, wie man sie jetzt zuhauf im aktuellen Podcast-Boom hören kann. Das wissen häufig nicht mal die 'Podcaster', über was sie eigentlich reden wollen…".



Wen will 'Gartenstudio' erreichen?



Auf die entsprechende Frage lacht Markus Kobelt, der Gründer von Lubera laut heraus und antwortet: "Alle, möglichst viele Gärtner, Hobbygärtner, gerne auch Gärtnerkollegen. Der Podcast ist auf unserer Homepage (im Magazin 'Gartenbuch') und auch auf allen Podcast-Plattformen erreichbar, dazu veröffentlichen wir ihn auch als Videopodcast mit Ton und Bild auf YouTube: wer uns also live bei der Podcast-Arbeit zusehen will – voilà!" Dennoch hat der Podcast eine bestimmte, klar hörbare Ausrichtung: Letztlich ist er auf den von Karl Ploberger mit einem Augenwinkern skizzierten und erfundenen faulen, aber intelligenten Gärtner ausgerichtet. Die Profis Markus Kobelt und Reto Rohner kennen bei ihren Themen fast alle Tricks, sie haben schon fast jede Frage zum Thema doppelt und dreifach beantwortet, und es gelingt ihnen dann auch, die Hörer und Gärtner von Umwegen und Fehlern abzuhalten, mit möglichst wenig Aufwand den maximalen Ertrag zu erreichen. Dabei aber vereinfachen sie nicht unzulässig, sondern erklären die Gründe und Sachverhalte und im allerbesten Falle erzählen sie Geschichten. Markus Kobelt hat noch eine andere Umschreibung des Hörers parat: "Wir freuen uns natürlich auf die absoluten Gartenfreaks unter unseren Hörern. Die werden uns und unseren Hörern schon bald in den Kommentaren zeigen, wie es noch besser geht. Aber das Hauptpublikum, das wir uns vorstellen, sind interessierte Hobbygärtner, für die der Garten eine wichtige Nebensache ist. Alles rund um Pflanzen und Garten interessiert sie, sogar sehr, aber sie sind in Beruf und Familie engagiert, und irgendwann danach kommen dann die Hobbies, darunter auch der Garten."



Wie wichtig wird podcasten – für das Gartenthema?



Warum Lubera und Reto Rohner sowie Markus Kobelt gerade jetzt mit einem Podcast beginnen? Markus Kobelt erklärt das von seinem eigenen Konsumverhalten her: "Ich selber fahre beruflich viel Auto, zwischen unseren Gärtnereien in Buchs und Bad Zwischenahn – und ich habe Podcast da als das perfekte Medium zur Nutzung dieser Zeit entdeckt – und mir gedacht, dass das Thema Gärtnern eben auch einen grossen Podcast mit kurzen, regelmässigen Intervallen (ein Podcast pro Woche) verdienen würde." "Und jetzt schauen wir mal ein Jahr lang, ob das auch jemanden interessiert und wie viele Stammhörer wir gewinnen können…" ergänzt Reto Rohner.





Lubera® Gartenstudio Plattformen



Auf folgenden Plattformen finden Sie unsere Podcasts, einerseits als Audio und andererseits als Video:



Lubera Gartenbuch (Audio und Video)

Spotify (Audio)

Podigee (Audio)

Apple Podcast (Audio App)

YouTube (Video)

Google (Audio)

Amazon (Audio, nur mit Amazon-Konto)

