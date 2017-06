LOOK to go - 7Free & Vegan

Neben schönen Nagellack Farben überzeugt LOOK to go auch mit dem Bewusstsein und Streben für Natur und Umwelt. Es gibt verschiedene Versuche, Nagellack weniger giftig zu machen: Sogenannte „Free"-Nagellacke sind frei von bestimmten Chemikalien. Hier hat „Look to go" bewusst angesetzt. Der Nagellack ist „7free und vegan" – frei von tierischen Inhaltsstoffen und ohne Tierversuche im Herstellungsprozess produziert. Heutzutage sind nicht nur die Farben gefragt – die Verbraucherin will auch den Anspruch an Tier- und Umweltschutz sowie an Nachhaltigkeit gewährleistet wissen. Verschiedene Inhaltsstoffe sind nicht mehr gewünscht. Mit neuen Pasten und Rezepturen lassen sich die Lacke heute den neuen Anforderungen entsprechend produzieren. „Look to go" hat sich vom ersten Moment der Entwicklung an dem Bewusstsein orientiert. Die Lacke sind in einer völlig neuen gelartigen Konsistenz produziert und vegan.

LOOK TO GO e.K

LOOK to go ist ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen: Know-how und geschultes Personal sind bereits vor Ort. CEO Nicole Simon hat alles unter einem Dach. Sie kann jederzeit den Entstehungsprozess beeinflussen. Warum die "Look to go®"-Lacke so einzigartig sind? Sie haben eine enorm hohe Deckkraft und eine dickliche Konsistenz. Dadurch lassen sie sich leicht auftragen und verlaufen nicht. Selbst Perlmutt- und Metallictöne glänzen ganz ohne Streifen auf den Nägeln. Dazu hält der Nagellack mindestens eine Woche. Eine weitere Besonderheit ist der 3-D-Pinsel mit einer geraden Spitze.

