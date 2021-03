Celebrity Cruises hat heute seine Kreuzfahrten für 2023 rund um die atemberaubenden Galapagos-Inseln bekannt gegeben. Ab Silvester 2022 wird die Luxus-Reisemarke sechs einzigartige, ausührliche Reiserouten anbieten, um sicherzustellen, dass die Reisenden das Beste der Inseln auf jeder Fahrt erleben. Die Gäste werden zwischen drei Schiffen wählen können – der luxuriösen, hochmodernen Mega-Yacht Celebrity Flora®, der preisgekrönten Celebrity Xpedition® und der intimen Celebrity Xploration® für 16 Passagiere.



Für diejenigen, die die spektakulären Wunder der Galapagos-Inseln in ultimativem Luxus erkunden möchten, ist die Celebrity Flora® ideal. Die Mega-Yacht wurde speziell für die Navigation in den Gewässern dieses Naturparadieses gebaut, besteht aus natürlichen Materialien und besitzt die neuesten Umwelttechnologien. Und um die Reisenden voll und ganz in diese außergewöhnliche Landschaft eintauchen zu lassen, sind zertifizierte Naturforscher aus dem Galapagos-Nationalpark an Bord, um die Reise zu leiten. Im Jahr 2023 wird die Celebrity Flora® zwei unvergessliche Fahrten rund um die Galapagos-Inseln anbieten: die Outer Loop und die Inner Loop-Route. Auf beiden Routen werden die Gäste exotische Wildtiere beobachten, auf vulkanischen Inseln und an schwarzen Sandstränden spazieren gehen.



In der Zwischenzeit erkunden die Celebrity Xpedition® und die Celebrity Xploration® die ebenso schöne 7-Nächte-Galapagos-Nordschleife und die 7-Nächte-Galapagos-Südschleife. In diesem außergewöhnlichen Reiseziel bietet jede Insel ihre eigenen, einzigartigen Erlebnisse, von der Wanderung durch andere vulkanische Landschaften bis hin zum Schnorcheln an der Seite von Meeresschildkröten in ihrem natürlichen Lebensraum.



Alle Fahrten von Celebrity Cruises zu den Galapagos-Inseln sind all-inclusive. So müssen sich Gäste um nichts Gedanken machen. Dies beinhaltet zweimal täglich Landausflüge, die von zertifizierten Naturforschern des Galapagos-Nationalparks durchgeführt werden, hochwertige lokale Menüs, Getränke, unbegrenztes WLAN, Trinkgelder, luxuriöse Hotelübernachtungen und Flüge zwischen Ecuador und den Inseln. Sogar die benötigte Ausrüstung wie Schnorcheln, Neoprenanzüge, Ferngläser und vieles mehr sind inklusive.



Auf allen Abfahrten bietet Celebrity Cruises auch umfassende 10- bis 16-Nächte-Urlaubspakete an, die noch mehr Abenteuer in einem Urlaub vereinen – von der Geschichte und Kultur Quitos über den Charme und die Schönheit Limas bis hin zum antiken Reiz von Machu Picchu.



Weitere Informationen von Celebrity Cruises finden Sie unter www.celebritycruises.de.



ÜBER CELEBRITY CRUISES



Das ikonische "X" von Celebrity Cruises ist das Zeichen einer Flotte von 14 preisgekrönten Schiffen, die Luxuskreuzfahrten mit zeitgenössischem Design und modernen sowie kulturellen Urlaubserlebnissen in vielfältigen Reisezielen neu definieren. Ergänzt wird dies durch einen herzlichen, persönlichen Service. Das Kreuzfahrtunternehmen hat bei vielen Branchenneuheiten auf See Pionierarbeit geleistet, darunter: der erste Einsatz von Sonnenkollektoren auf einem Kreuzfahrtschiff, der Verzicht auf Plastik-Wasserflaschen, die erste amerikanische Kapitänin auf einem Kreuzfahrtschiff, die erste rein weibliche Brücken- und Offiziersmannschaft, die segelte, die erste westafrikanische Frau, die auf der Brücke eines Kreuzfahrtschiffes arbeitete, und eine der ersten legalen gleichgeschlechtlichen Hochzeiten auf See. Angetrieben von Fernweh und Leidenschaft, fährt Celebrity Cruises alle sieben Kontinente an und besuchten fast 300 Reiseziele in mehr als 70 Ländern. Celebrity ist eine von sechs Kreuzfahrtmarken, die vom globalen Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean Group betrieben werden. (NYSE: RCL).



Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle, Verhaltensregeln für Gäste und regionale Reisebeschränkungen variieren je nach Schiff und Reiseziel und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aufgrund sich entwickelnder Gesundheitsprotokolle geben Bilder und Informationen möglicherweise nicht genau die Erlebnisse, Angebote, Funktionen oder Reiserouten an Bord und am Reiseziel wieder. Diese sind möglicherweise während der Reise nicht verfügbar, können je nach Schiff und Reiseziel variieren und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

