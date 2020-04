Pressemitteilung BoxID: 793378 (Literaturtest GmbH & Co. KG)

5 Tipps, um die eigene Kraft und Energie wiederzufinden!

Die Zeit nach dem Verlust eines geliebten Menschen ist nie leicht. Maya Stomp verlor selbst im Alter von 41 Jahren überraschend ihren Ehemann. In ihrem sehr einfühlsamen und persönlichen Buch „Wir Witwen sind ein zähes Volk“ gibt die Autorin Tipps, wie es dennoch gelingen kann, das eigene Leben Schritt für Schritt neu zu gestalten. Das Buch erscheint am 27. April, weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link.



»Seelentröster Kaffee

Trostquellen finden, ob Fotos, Musik, das eigene Haustier oder eben eine gute Tasse heißen Kaffee.



»Die Schönheit der Welt wiederentdecken

Laufschuhe anziehen, durch die Sonne joggen, gute Musik hören und dabei die Schönheit der Welt wiederentdecken.



»Antistress-Maßnahmen

Ablenken lassen und durchatmen, sich selbst etwas Gutes tun bei einer Massage oder der Portion Pommes und der besten Freundin das Herz ausschütten.



»Eigene Rituale finden

Eine Kerze immer zur selben Uhrzeit anzünden, einen Brief schreiben oder an bestimmten Tagen zum Sport gehen.



»Wieder Verbindungen aufbauen

Treffen mit Freunden vereinbaren oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen, die Sinn stiftet.

