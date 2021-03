Der Adventskalender des Lions Club Schwerin steht seit mehr als 15 Jahren für soziales Engagement in der Landeshauptstadt. Von der Theatergruppe MeDiAnSi (Menschen, die anders sind) über das Geschwisterkinderheim Kaspelwerder, die Jugendfeuerwehr bis zum Jugendtreff Wüstenschiff im Mueßer Holz wurden etliche Einrichtungen und Initiativen mit teils fünfstelligen Spendensummen bedacht. Nun möchte der Lions Club Schwerin einen neuen Weg gehen und mögliche Spendenempfänger aufrufen sich zu bewerben. „Sicherlich gibt es in Schwerin viele interessante - innovative oder bewährte - Ideen, von denen wir, die Mitglieder des Lions Clubs, bisher nur wenig wissen,“ ist Sabina Franke, die derzeitige Vizepräsidentin, überzeugt.



Besonders am Herzen liegen den Lions diejenigen Kinder und Jugendliche, deren Zugang zu Bildung, gerade während der Corona-Pandemie, erheblich eingeschränkt ist. Wir wollen ihnen mit kompetenter Hilfe ermöglichen, daß sie ihre Selbsthilfe aktivieren können.



Auf der Internetseite www.lions-schwerin.de finden Interessenten ein Formular, das bis zum 15. Mai an den Lions Club Schwerin zurückgeschickt werden soll. Spätestens Anfang Juli wird der Lions Club entscheiden, welches Projekt in diesem Jahr mit dem Adventskalender unterstützt werden wird. Die detaillierten Kriterien finden sich auf der Internetseite.



Daher rufen die Lions Kindergärten, Schulen, Vereine, soziale Träger und Initiativen auf, sich mit ihren Projekten zu bewerben. Vielleicht haben einige besonders unter der Corona-Pandemie gelitten, konnten Geplantes nicht durchführen oder brauchen Hilfe, um wieder auf die Beine zu kommen. Der Lions-Adventskalender 2021 wird dann für diesen ausgewählten Spendenzweck erstellt und unter die Schwerinerinnen und Schweriner gebracht. Erfahrungsgemäß kommen so mehrere tausend Euro zusammen. Im vergangenen Jahr konnte dank des Erlöses von fast 16.000 Euro ein neues Wohnmobil für die Sozialdiakonische Jugendarbeit in Schwerin angeschafft werden.

