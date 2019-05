Pressemitteilung BoxID: 753531 (Lions Club c/o Dr. Knut Hildebrand)

Leo-Club Landshut spendet 1500 Euro an die spezialisierte ambulante Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche in Niederbayern

Junge Lions planen mit Car-Wash-Activity am 1. Juni die nächste Benefizaktion

Der Leo-Club Landshut – die Jugendorganisation des Lions Club Landshut – hat 1500 Euro an die spezialisierte ambulante Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche in Niederbayern des Kinderkrankenhauses Landshut gespendet. Leo-Vize-Präsident Maximilian Baier überreichte einen Scheck mit Julian Hess an die Kinderkrankenschwestern Cornelia Vogel und Christina Brams. Das Geld hatten die Leos bei ihrer Krapfenaktion im November eingenommen, bei der sie unter dem Motto „Hilfe, die schmeckt“ Unternehmen und Privatpersonen gegen einen freiwilligen Beitrag mit Krapfen beliefert haben.



Die Palliativversorgung bietet verschiedene Formen der Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzenden Erkrankungen und leidvollen Symptomen in der häuslichen Umgebung in Stadt und Landkreis Landshut sowie in ganz Niederbayern an. Dazu gehören unter anderem eine telefonische Rufbereitschaft an 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr, das Erstellen eines Notfallplanes für Krisensituationen oder die Schmerztherapie und Behandlung von belastenden Symptomen. Die Leo-Spende kommt direkt Familien zu Gute, die vom Team der Palliativversorgung betreut werden. „Besonders wichtig ist es uns, dass wir direkt vor Ort und dabei Gleichaltrigen helfen können. Hierbei leistet die Palliativversorgung einen entscheidenden Beitrag, den wir sehr gerne unterstützen“, sagte Baier.



Die Junglöwen planen bereits das nächste Projekt für den guten Zweck. Am Samstag, 1. Juni, von 9 bis 15 Uhr waschen sie wieder Autos auf dem SB-Autopflegeplatz an der Röntgenstraße in Landshut. Gegen einen Mindestbeitrag von sieben Euro können sich die Besitzer auf ihr glänzendes Fahrzeug freuen, während sie von den Leos mit Kaffee, Kuchen und Leberkäsesemmeln verpflegt werden.



Im Leo-Club Landshut engagieren sich 25 junge Frauen und Männer zwischen 17 und 27 Jahren für den guten Zweck in der Region. Sie organisieren regelmäßig Benefizprojekte, deren Erlös sozialen Projekten, Initiativen und Einrichtungen zu Gute kommt.

