Lindner Life Nature

Nachhaltige Ganzglaswand mit Bambusprofilen

Das neue Trennwandsystem Lindner Life Nature aus dem umfassenden Produktportfolio von Lindner verbindet den filigranen Charakter einer Ganzglaswand mit minimalistisch gehaltenen, natürlichen Boden- und Deckenprofilen aus Holz. Das nachhaltige System überzeugt sowohl optisch als auch durch die nahezu vollständig recycelbaren Materialien.



Lindner Life Nature eröffnet durch die Symbiose aus Glas und Holz völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten: Das klare Design des Trennwandsystems vereint die Vorteile einer Ganzglaswand mit einem Bambusprofil als Anschluss an Decke und Boden. So entsteht ein offenes und transparentes Raumgefühl, ergänzt durch warme Naturmaterialien. Lindner Life Nature ist dank des zurückhaltenden Designs problemlos mit allen Materialien und Texturen kombinierbar. Dadurch eignet es sich zur Raumabtrennung sowohl in klassisch gehaltenen Innenräumen als auch als Trennwand für moderne Raumkonzepte.



Neben der ästhetischen Komponente überzeugt Lindner Life Nature zudem in Sachen Funktion und Nachhaltigkeit: Das System ist nahezu vollständig recycelbar, während seine Montagefreundlichkeit sowie die Möglichkeit zum vollständigen Rückbau maximale Flexibilität in der Raumgestaltung zulassen.



Neben zertifizierten Standardsystemen realisiert die Lindner Group jederzeit projektbezogene, innovative Lösungen nach kundenspezifischen Anforderungen und gestalterischen Vorgaben.



