Pariser Stilbewusstsein: HI-MACS® verleiht dem L'Oréal HQ in Düsseldorf eine einzigartige Eleganz

In nur knapp zwei Jahren Bauzeit entstand im Norden von Düsseldorf der spektakuläre Unternehmenssitz des Kosmetik-Konzerns L‘Oréal. Für die L‘Oréal Deutschland GmbH planten HPP Architekten hier ein 60 Meter hohes, nahezu transparentes Gebäude. Die Innenarchitektur, für welche das Architekturbüro ebenfalls verantwortlich zeichnet, spiegelt auf 24.400 m² Bruttogeschossfläche perfekt die Werte des Unternehmens mit weltweit 86.000 Mitarbeitern wider. Elemente aus HI-MACS® „Alpine White“ und „Black“ unterstreichen den luftig-eleganten Look des Interior Designs.



Der Entwurf der Architekten greift die für L‘Oréal essenziellen Werte wie Transparenz und Innovation auf. Nicht nur nach außen, sondern auch nach innen spiegelt das Gebäude diese wider: Bereits beim Betreten der knapp sieben Meter hohen Eingangshalle wird das auf Weite und Durchlässigkeit ausgelegte Konzept deutlich, das für ein beeindruckendes Raumerlebnis sorgt. Das wertige, in Weiß und Gold entworfene Interieur führt die Gestaltungsidee der Transparenz schlüssig fort. Innovative Materialien wie ein strahlend weißer Empfangstresen aus dem Mineralwerkstoff HI-MACS® in der Farbe „Alpine White“ sorgen für einen exklusiven Touch und bieten gleichzeitig einen elegant-zurückhaltenden Rahmen für die aktuell 36 internationalen Marken des Kosmetik-Weltmarktführers.



Aber nicht nur der maßgeschneiderte Empfangstresen, sondern auch ein harmonisch ins Entrée eingefügter runder Coffee-Point lassen bei Besuchern wie Mitarbeitern gleichermaßen ein Gefühl aufkommen, sich in einer modernen, exklusiven Lounge zu befinden, in der Kommunikation und Austausch einen Raum bekommen. Der hochwertige Counter des Coffee-Points ist ebenfalls aus dem thermisch verformbaren Solid-Surface-Material HI-MACS® „Alpine White“ gefertigt.



Die offene, großzügige Gestaltung des Eingangsbereichs setzt sich auf allen 16 Etagen des Gebäudes fort, sowohl bei den Arbeitsplätzen, als auch im Restaurant im 2. Ober-geschoss mit insgesamt 400 Sitzplätzen. Runde Sitzinseln bilden dort einen Gegenpol zur sonst konsequent offenen, kommunikativen Gestaltung und bieten den Mitarbeitern einen Rückzugsort. So bleibt es ihnen selbst überlassen, ob sie ihre Pause lieber ungestört oder in Gesellschaft verbringen wollen. Als verbindendes Element kam der Mineralwerkstoff HI-MACS® im Restaurant in größerem Umfang zum Einsatz. Zum einen eher subtil, wie etwa in Form einer stabilen Unterkonstruktion in Weiß und Schwarz für die Sitzbänke des Restaurants. Zum anderen ist er ganz präsent, in Form von freischwebend installierten Tresen sowie für die Tischoberflächen der Sitzinseln. Diese wurden jeweils aus dem strahlend weißen und trotzdem unempfindlichen und pflegeleichten HI-MACS® „Alpine White“ gefertigt.



Auch für die Blenden und Oberflächen der freistehenden, runden Suppenstation sowie für das sich nahezu durch den ganzen Raum erstreckende Buffet wurde der fugenlos zu verarbeitende Werkstoff verwendet. Dank seiner porenfreien Oberfläche ist das Material äußerst hygienisch und leicht zu pflegen und eignet sich damit perfekt für den Einsatz in Restaurants. Dank seiner Robustheit lässt sich der Werkstoff sogar in extrem beanspruchten Bereichen, wie etwa hier im Kassenbereich problemlos einsetzen.



Einen besonderen Kontrapunkt setzt der ins Restaurant integrierte Coffee-Point, der sich sichtbar absetzt: Statt diesen wie die Umgebung in hellen Farben erstrahlen zu lassen, entschieden sich die Architekten mit Blenden aus HI-MACS® „Black“ für einen klaren farblichen Kontrast und schufen dadurch einen zusätzlichen, eigenständigen Bereich.



Für die qualitativ hochwertige Umsetzung der HI-MACS®-Elemente verarbeitete die Schumann Möbelwerkstätte GmbH den Mineralwerkstoff in den klassischen Farben „Alpine White“ und „Black“.



Dort ist man von den besonderen Eigenschaften des Materials bei der Verarbeitung überzeugt: „Obwohl HI-MACS® fast so robust ist wie Stein, kann es genauso leicht verarbeitet werden wie Holz. Mit gängigen Holzbearbeitungs-Werkzeugen kann der Mineralwerkstoff problemlos gesägt, gefräst oder gebohrt werden“, erklärt Geschäftsführer Gert Schumann.



Das Solid-Surface-Material besteht aus Mineralien, natürlichen Pigmenten und Acryl, lässt sich fugenlos verarbeiten und nahezu beliebig thermisch verformen. Zugleich bietet die porenfreie Oberfläche weder Bakterien noch Schimmel oder Schmutz einen Nährboden und entspricht somit den geforderten Hygienevorschriften. Das macht HI-MACS® zum perfekten Material in Restaurants. Mit seinen robusten Eigensch aften hält HI-MACS® außerdem starken Beanspruchungen in öffentlichen Bereichen wie Empfangshallen und Wartezonen problemlos stand – sogar in der klassischen Farbe „Alpine White“, wie sie hier zum Einsatz kommt.



Der Mineralwerkstoff aus dem Hause LG Hausys ist definitiv ein Hightech-Material, das hinsichtlich Qualität, Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene höchsten Ansprüchen genügt. Damit ist er die optimale Wahl, um einer Weltmarke wie L’Oréal einen ebenso stilvollen wie funktionalen Rahmen zu bieten.



PROJEKTINFORMATIONEN



Projektbezeichnung:



L'Oréal Headquarter Düsseldorf

Standort:



Düsseldorf, Germany

Architektur & Innenarchitektur:



HPP Architekten GmbH, Düsseldorf, www.hpp.com

Verarbeiter:



Schumann Möbelwerkstätte GmbH, Altenkirchen, www.schumann-ak.de

Material:



HI-MACS® Alpine White S028, HI-MACS® Black S022, www.himacs.eu

HI-MACS® Elemente:



Empfangstresen, Coffee-Point (Entrée + Restaurant), Sitzbänke, Tische, Buffet, Suppenstation, Kassen



Fotonachweis:



© Ralph Richter



HI-MACS® von LG Hausys

www.himacs.eu



HI-MACS® ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus natürlichen Mineralien, Acryl und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Verarbeitung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet.



HI-MACS® eröffnet grenzenlose Möglichkeiten für Oberflächenlösungen und inspiriert kreative Köpfe in aller Welt. So haben zum Beispiel Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid und David Chipperfield mit Hilfe von HI-MACS® fantastische Projekte verwirklicht.



Da Innovation bei LG Hausys immer im Fokus steht, führte das Unternehmen kürzlich zwei neue Produkte in den Markt ein: Zum einen HI-MACS Structura®, eine strukturierte 3D-Oberfläche, die völlig neue Anwendungsmöglichkeiten für das Solid-Surface-Material eröffnet. Zum anderen das Material HI-MACS® Ultra-Thermoforming. Diese innovative Rezeptur lotet die Grenzen neu aus, die der Gestaltung eines Solid-Surface-Materials bisher gesetzt waren. Das neue Produkt erlaubt eine um 30 Prozent höhere Verformbarkeit und stellt seit der Markteinführung 1967 die umfangreichste Neuerung in der Solid-Surface-Geschichte dar.



HI-MACS® von LG Hausys kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch fugenlose Objekte. Dafür wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu grenzenlosen Farbenspektrum erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf.



HI-MACS® ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen, fräsen, bohren und schleifen. HI-MACS® wird mithilfe einer Technologie der neuen Generation hergestellt – der thermischen Aushärtung. Die während des Herstellungsverfahrens erreichte Temperatur unterscheidet HI-MACS® von anderen Solid-Surface-Werkstoffen. So wird eine dichtere, noch homogenere und stabile strapazierfähige Oberfläche erzielt, die eine höhere Beständigkeit und ein überragendes Leistungsverhalten beim Thermoformen aufweist.



HI-MACS® absorbiert keine Feuchtigkeit, ist fleckenunempfindlich sowie leicht zu reinigen, zu pflegen und zu reparieren. Unzählige, international anerkannte Zertifikate attestieren die Qualität von HI-MACS® bezüglich des ökologischen Engagements, der Hygiene und der Feuerbeständigkeit. Es ist das erste Solid-Surface-Material auf dem Markt, das für die Farbe Alpine White S728 die offizielle Europäische Technische Zulassung (European Technical Approval – ETA) für Fassaden erhalten hat. Darüber hinaus hat HI-MACS® die französische

QB-Zertifizierung und CSTB ATec „Avis Technique“ für Fassadenanwendungen erhalten.



HI-MACS® bietet eine 15-jährige Garantie für Produkte, die von einem Quality-Club-Mitglied hergestellt wurden.



