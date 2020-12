In seiner gestrigen Sitzung hat der Medienrat der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) den Haushaltsplan für das Jahr 2021 verabschiedet. Das Haushaltsvolumen beträgt rund 16,8 Millionen Euro. Davon entfallen wie im letzten Jahr 4,2 Millionen Euro auf Fördermittel des Landes Baden-Württemberg zur Sicherung der Meinungsvielfalt im regionalen Fernsehen. Zudem soll die journalistische Nachwuchsförderung weiter gestärkt werden.



Sicherung der regionalen Vielfalt erfordert stabile Finanzierung



Dr. Wolfgang Epp, Vorsitzender des Medienrats der LFK, sieht in der Arbeit der LFK einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Medienlandschaft in Baden-Württemberg: "Wir haben in Deutschland ein einzigartiges und vielfältiges duales Rundfunksystem. In Baden-Württemberg trägt die LFK durch ihre Arbeit maßgeblich zum Erhalt dieses Systems bei. Dies ist gerade in Zeiten der Krise besonders wichtig - denn Medienvielfalt ist für das Funktionieren einer Demokratie essentiell." So fördert die LFK unter anderem Nichtkommerzielle Radios, Medienkompetenzprojekte sowie Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für die baden-württembergischen Veranstalter und unterstützt diese bei der Digitalisierung. "Zum Erhalt des dualen Rundfunksystems ist daher auch die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags zwingend notwendig", so Dr. Epp.



LFK geht neue Aufsichtsaufgaben gezielt an



"Die Entscheidung des Medienrats, den vom Vorstand der LFK geplanten Haushalt zu verabschieden, ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die LFK für die Aufgaben der Zukunft gut aufzustellen", begrüßt LFK-Präsident Dr.



Wolfgang Kreißig die Entscheidung des Medienrats. "Durch das Inkrafttreten des Medienstaatsvertrags hat die LFK unter anderem neue Aufgaben auf dem Gebiet der Regulierung von digitalen Plattformen erhalten, deren praktische Umsetzung mit dem verabschiedeten Haushalt nun auch gezielt angegangen werden kann."



Über die Tätigkeiten der LFK informiert auch der ebenfalls am gestrigen Tag erschienene Dreijahresbericht der LFK unter www.lfk.de/dreijahresbericht-2020.

