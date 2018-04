Das beste Muttertagsgeschenk...

Am 13. Mai ist Muttertag. Zeit für ein liebevoll bereitetes Frühstück am Bett. Und für das weltbeste Geschenk: Die große Liebe. Denn die innovative Partnervermittlung LemonSwan schenkt allen Alleinerziehenden* die seriöse Suche nach dem Lebenspartner. Schließlich darf das Liebesglück nicht an den Finanzen scheitern!



Derzeit kämpfen allein in Deutschland knapp 2,3 Mio. alleinerziehende Mütter täglich mit den Herausforderungen rund um Kindererziehung, Beruf und Haushalt (vgl. Destatis 2017). Da kommen die eigenen Bedürfnisse oftmals zu kurz, von intensiver Partnersuche keine Rede.



Doch nicht nur der Zeitmangel ist Ursache für die Einsamkeit. Bisher fehlte es den Alleinerziehenden schlicht an passenden Angeboten für die Suche nach ihrem Lebenspartner. Seriös und zugleich bezahlbar – das hat es bis dato nicht gegeben. Kostenlose Flirtportale mit ihrem Fokus auf kurzfristigen Bekanntschaften stellen insbesondere in Rücksichtnahme auf die Kinder keine angemessene Lösung dar.



Erst LemonSwan macht die Partnersuche mit Persönlichkeitstest für Alleinerziehende zugänglich: seriös, niveauvoll und völlig kostenlos. Eigens engagierte Türsteherinnen prüfen jedes Profil einzeln und sorgen dafür, dass sich die Singles in einem geschützten Raum kennenlernen können.



Die Basis für die individuellen Partnervorschläge bildet übrigens das LemonSwan® Prinzip, ein innovativer Persönlichkeitstest inklusive anschließendem Matching. Dieser fragt genau die persönlichen Eigenschaften und Werte der Singles ab, die für eine langfristig glückliche Partnerschaft von besonders großer Bedeutung sind.



Schluss mit dem Single-Status! Denn eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage in Zusammenarbeit mit Statista zeigt, dass Paare dreimal glücklicher sind als Singles. Mehr dazu im Pressebereich unter lemonswan.de.

LemonSwan GmbH

LemonSwan gilt als fairste Partnervermittlung Deutschlands. Warum? Für Alleinerziehende, Studenten und Auszubildende ist das Angebot 100 % kostenlos. Liebe sollte schließlich nicht am Geldbeutel scheitern!



Das 2017 von Arne Kahlke und Oliver Czok gegründete Unternehmen bringt mit dem innovativen LemonSwan® Prinzip die Menschen zusammen, die im Hinblick auf ihre Persönlichkeit perfekt zueinander passen.



Das Markenzeichen des Unternehmens, der Schwan, steht übrigens für tiefe Liebe und lebenslange Treue in der Partnerschaft. www.lemonswan.de



* Als alleinerziehend gelten Elternteile mit mindestens einem Kind im eigenen Haushalt, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

