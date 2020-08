lemonpie Eventcatering GmbH

Die lemonpie Eventcatering GmbH gehört als familiengeführtes Unternehmen zu den Topcaterern in Nordrhein-Westfalen und bundesweit. Seit der Gründung 2002 haben Nicola und Johannes Molderings ein Cateringunternehmen aufgebaut, das bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, darunter Platz 1 im deutschlandweiten Eventcatering- und Location-Ranking des BlachReports 2018, 2019 und 2020, "Caterer des Jahres 2016" des Magazins catering inside sowie Gold in der Kategorie "Bestes Event-Catering" anlässlich der FAMAB ADAM & EVA AWARDs 2013.



Die lemonpie Eventcatering GmbH ist exklusiver Cateringpartner des Eurogress Aachen, der Alten Tuchfabrik in Euskirchen, der Staatskanzlei in Düsseldorf, der Langen Foundation in Neuss, des Museum Kunstpalast in Düsseldorf, des Deutschen Sport & Olympia Museums in Köln sowie des Tagungs- und Konferenzbereichs der MOTORWORLD Köln-Rheinland. Darüber hinaus ist sie Preferred Cateringpartner der Grand Hall ZOLLVEREIN, des K21 Ständehaus, der K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, des Eventbereichs der MOTORWORLD Köln-Rheinland und der MOTORWORLD Zeche Ewald-Ruhr in Herten.