Dank modernster Medientechnik und einem innovativen Cateringkonzept müssen Veranstalter und Unternehmen auch in Zeiten von Corona nicht auf tolle Events verzichten: Ab sofort kooperiert die beliebte Eventlocation Classic Remise in Düsseldorf mit Rent4event, AV filmagenturplus und MTS-Medientechnik und bietet in ihrem eigens dafür ausgestatteten topmodernen Studio professionelle Hybrid-Events an. Für die Bewirtung der Teilnehmer in der Location und die Verpflegung der Online-Gäste mit kreativen Lunchboxen sorgt lemonpie.



„Neue Zeiten erfordern neue Lösungen. Gemeinsam mit fachkundigen Partnern haben wir ein Veranstaltungskonzept entwickelt, mit dem Unterhaltungs- und Firmenevents weiterhin möglich sind“, so Johannes Molderings, Geschäftsführer von lemonpie. „Mit dem neuen Angebot ergänzen wir klassische Live-Events mit Streaming-Lösungen und Videokonferenzen. Dazu gibt es Catering vor Ort und Gourmet-Lunchpakete per Post für die ‚digitalen‘ Teilnehmer.“



Hightech-Events vor historischer Kulisse



In der Classic Remise Düsseldorf treffen industrieller Charme und moderne Eleganz aufeinander. Der liebevoll restaurierte, denkmalgeschützte ehemalige Ringlokschuppen ist heute ein Zentrum für Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge. Die Kulisse historischer und klassischer Fahrzeuge in ihren gläsernen Einstellboxen mit offenem Blick in die Service- und Restaurationswerkstätten eignet sich für Hybrid-Veranstaltungen jeglicher Art. Ob Produktpräsentation, Konferenz, Web-Seminar oder Konzert – vor Ort stehen Flächen zwischen 130 und 870 Quadratmeter zur Verfügung, die mit modernster Streaming- und Konferenztechnik ausgestattet werden können.



Als Preferred Cateringpartner der Classic Remise zaubert lemonpie die passenden kulinarischen Highlights während der Veranstaltungen – vor Ort sowie auf Wunsch auch für die Zuschauer an ihren jeweiligen Aufenthaltsorten.



