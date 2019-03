Kostengünstiger Wohnraum durch Aufstockungen in Holzfertigbauweise

06.03.19

Knapper Wohnraum, sehr hohe Preise für Grundstücke in den Städten, an deren Rändern und in Einzugsgebieten, Lösungen sind kaum in Sicht. Private oder kommunale Bauherren, die Wohnraum vergrößern wollen, sollten sich mit den Möglichkeiten vertraut machen, die das Aufstocken von Häusern oder Nutzgebäuden bietet. Eine Aufstockung, verbunden mit An- oder Umbauten, hat eine ganze Reihe an Vorteilen. Besonders in Holzfertigbauweise.



Eine Hausaufstockung bietet zahlreiche Vorteile: das Bestandsgebäude steht auf einem erschlossenen Grundstück und mit der vorhandenen Architektur ist die Basis für eine relativ freie und individuelle Planung gegeben. Damit entfallen zum Beispiel die Kosten für das Erschließen eines neuen, teuren Grundstücks, die Vorbereitungen der Wasser- und Stromversorgung sowie der Abwasserentsorgung oder des Fundaments. Auch der zeitliche Aufwand, welcher mit diesen Angelegenheiten und deren Planung verbunden ist, entfällt ganz.



Des Weiteren können private oder kommunale Bauherren bestehende technologische Lösungen für die Stromversorgung und Heizung einfach nutzen, sollten sie nicht im Zug der Aufstockung ganz oder zum Teil sogar modernisiert werden für einen energieeffizienten Umbau.



Ein weiterer Vorteil ist die kurze Bauzeit. Eine Aufstockung ist relativ schnell geplant und umgesetzt – besonders in Holzfertigbauweise. Alle Elemente des neuen Gebäudeteils werden im Werk des Fertighausbauers weitgehend vorgefertigt und an wenigen Tagen trocken auf das Bestandsgebäude gesetzt. Dabei wird ein Stelltermin für die sichere Planung garantiert. Die Kooperation mit einem Generalunternehmen für den Holzfertigbau bringt auch eine sichere Kostenplanung mit sich. Ob im privaten oder kommunalen Bereich, die Garantie eines fixen Preises sorgt für eine komplette Planungssicherheit. Lösungen aus Holz lassen sich zudem sehr einfach auch mit Massivbauelementen kombinieren. Ein weiterer Vorteil: Holzkonstruktionen sind relativ leicht, bereiten wenige Probleme beim Erfüllen statischer Anforderungen und bieten damit viel mehr Spielraum für eine weitgehend individuelle Gestaltung der neuen Wohn- oder Nutzräume.



Schließlich kommen ökologisch geprüfte, also umweltverträgliche und nachhaltige Materialien zum Einsatz. Holz hat zudem als nachwachsender Rohstoff eine erstklassige CO²-Bilanz und ist wohngesund. Aufstockungen können als einzelne Elemente oder in Kombination mit der Umrüstung des Bestandsgebäudes zu einer äußerst vorteilhaften Energiebilanz führen.









