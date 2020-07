Pressemitteilung BoxID: 809124 (Lebensmittelverband Deutschland e. V.)

"Tag der Lebensmittelvielfalt" am 31. Juli: Veganer Käsekuchen, Nackensteak oder lieber Algenlimonade?

170.000 Produkte in deutschen Supermärkten

Die Verbraucher:innen in Deutschland haben jeden Tag die Qual der Wahl: Aus rund 170.000 verschiedenen Lebensmitteln können sie das auswählen, was ihnen schmeckt und was sie für ihren individuellen Lebensstil benötigen. Darauf weist der Lebensmittelverband Deutschland zum "Tag der Lebensmittelvielfalt" am 31. Juli hin.



"Egal welchen Weg man bei der Ernährung verfolgt, ob man sich ausgewogen nach DGE-Regeln ernähren möchte, seine persönliche Werte darüber definiert oder sich gar keine Gedanken ums Kochen machen will - man findet die passenden Produkte", so Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands. "Es lebe die Vielfalt! Das wollen wir - die Produzenten, genauso wie die Verbraucherinnen und Verbraucher - am Tag der Lebensmittelvielfalt gemeinsam feiern."



Ob Vollkost oder Rohkost, fleischlich oder vegetarisch, regional oder bio - alles kann, nichts muss, wenn es um die persönlichen Ernährungsvorlieben geht. Die Auswahl und Kombinationsmöglichkeiten sind schier unerschöpflich und jedes Jahr kommen rund 40.000 neue Produkte hinzu, die sich am Markt den prüfenden Blicken der Verbraucher:innen stellen müssen. Nur das, was von dieser strengen Jury angenommen wird, bleibt auch am Markt. Daher verschwinden jedes Jahr etwa so viele Produkte wieder, wie hinzugekommen sind. "Der Verbraucher bestimmt mit seinen Kaufentscheidungen über Umfang und Qualität der angebotenen Lebensmittel in Deutschland", so Minhoff, "Lebensmittel, die nicht gebraucht und gekauft werden, gibt es nicht - dafür sorgt der Wettbewerb."



Dabei ist die riesige Auswahl aus 170.000 Produkten auf dem deutschen Markt, die uns heute zur Verfügung steht, alles andere als selbstverständlich. Nur durch technischen Fortschritt, bei Herstellung, Verarbeitung und Transport, durch Unternehmergeist und Innovationsbereitschaft kann eine so breite Palette von Lebensmitteln dauerhaft angeboten werden. Selbst auf dem Höhepunkt der Corona-Krise wurde die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln in nahezu der vollen Bandbreite gewährleistet.



Tag der Lebensmittelvielfalt" am 31. Juli

Den "Tag der Lebensmittelvielfalt" am 31. Juli hat der Lebensmittelverband Deutschland 2020 als neuen Awareness- und Aktionstag ins Leben gerufen, um auf die große Vielfalt des Lebensmittelangebots, aber auch dessen wirtschaftliches Zustandekommen - von der Züchtung über die Urproduktion und Verarbeitung bis zum Angebot in Handel und Gastronomie - aufmerksam zu machen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (