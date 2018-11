LBO-Jahrbuch 2018/2019 erschienen!

08.11.18

Das Jahrbuch des Landesverbandes Bayerischer Omnibusunternehmen e.V. (LBO) ist druckfrisch in 28. Auflage erschienen. Die Ausgabe 2018/2019 enthält auf 228 Seiten eine Fülle von wichtigen Brancheninformationen, Daten und Fakten für die bayerischen Busunternehmen und ihre Partner. Es spiegelt auch die Aktivitäten und Initiativen des Verbandes wieder. Mit dem Jahrbuch 2018/2019 stellt der LBO seinen Mitgliedern erneut eine wertvolle Arbeitshilfe zur Verfügung, die auf keinem Schreibtisch fehlen sollte.



Das neu aufgelegte Nachschlagewerk befasst sich u.a. mit folgenden Themen:





Busverkehr in Zahlen

Personenbeförderungsgesetz & ÖPNV-Finanzierung

ÖPNV-Gesetz Bayern, RZ-ÖPNV (auszugsweise)

Fahrplan für mehr Mobilität in Bayern

„Das Beste für Bayern“ aus der Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder

Bustouristik

Fernlinienverkehr

Umwelt & Sicherheit

Schülerverkehr u.a. mit Informationen

zur Kennzeichnungspflicht mit dem Schulbusschild

zur Beförderung von Kindergartenkindern

zu Vergabeverfahren

EG-Sozialvorschriften mit den Neuregelungen der Verordnung (EU) Nr. 165/2014

Aus- und Weiterbildung, Kampagne „Beweg was – werd Busfahrer“





Gegen eine Schutzgebühr von 20 Euro (zzgl. MwSt. + Porto) kann das LBO-Jahrbuch beim LBO bezogen werden. LBO-Mitglieder erhalten ein Exemplar kostenlos sowie weitere Exemplare zum Sonderpreis von 10 Euro (zzgl. MwSt. + Porto).

