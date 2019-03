Datenschutzgrund-Verordnung: Bußgelder für Unternehmen steigen

01.03.19

Der lawpilots-Blog geht in einer dreiteiligen Serie der Frage nach, welche Geldbußen Unternehmen drohen, wenn sie die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nicht anwenden. Erste Sanktionen wurden schon verhängt: In Frankreich muss Google ein Bußgeld von 50 Millionen Euro zahlen; in Portugal fordert die Datenschutzbehörde von einem Krankenhaus 400.000 Euro für einen Verstoß. In Deutschland waren die zuständigen Datenschutzbeauftragten in den Bundesländern bisher zurückhaltend. Jedoch: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die deutschen Aufsichtsbehörden in 2019 offensiver gegen die Wirtschaft vorgehen. Der Chef der belgischen Datenschutzbehörde, Willem Debeuckelaere, hat bei einer Anhörung des Innenausschusses des Europäischen Parlaments die Datenschutzbehörden der EU-Mitgliedsstaaten kritisiert. Sein Vorwurf: Die zuständigen Stellen gehen nicht konsequent genug gegen Datenschutzverstöße von Unternehmen und Verbänden vor.



Die lawpilots-Serie zeigt auf, welche Schritte notwendig sind, damit Unternehmen vor regulativen Risiken abgeschirmt und vor Abmahnungen von Mitbewerbern geschützt sind. Entscheidend ist, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung stehen. Die lawpilots-Serie beantwortet die relevanten Fragen von Top-Entscheidern bei Unternehmen, Verbände und Verwaltungen: Wer muss bei einem Verstoß zahlen? Wann verhängen die Datenschutzbehörden Bußgelder und wie können diese vermieden werden? Dieter Kerkfeld, Geschäftsführer der lawpilots GmbH, kommt zu dem Fazit: „Die Serie skizziert die Lösungen, die wir in unseren Online-Schulungen detailliert bearbeiten. Und: Nehmen die Mitarbeiter an unseren Kursen teil, erhalten Unternehmen haftungsentlastende Zertifikate. Diese beugen Bußgeldern und Abmahnungen vor.“



Link zur Serie:

https://www.lawpilots.com/de-de/bussgelder-dsgvo-unternehmen/

