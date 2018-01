Mit dem Schwerpunktthema "Imkerei für Jedermann" beschäftigt sich der 27. Apisticus-Tag am 10. und 11. Februar in Münster. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 12.30 Uhr mit einem Festakt, bei dem der Apisticus des Jahres verliehen wird. Mit diesem Ehrenpreis werden Menschen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um die Imkerei verdient gemacht haben.



Am Sonntag startet die Tagung schon um 9 Uhr. Bereits zum 27. Mal veranstaltet die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen die bienenkundliche Fachtagung, zu der Imker und Bienenkundler aus Deutschland und dem benachbarten Ausland nach Münster kommen. Die Veranstaltung, bei der mehr als 3 500 Besucher erwartet werden, findet an beiden Tagen in der Backhalle der Speicherstadt in Münster-Coerde statt.



Parallel zur Fachtagung gibt es eine Messe für Imker auf mehr als 4 000 Quadratmetern in der Speicherstadt, bei der mehr als 140 Aussteller aus dem In- und Ausland ihre Produkte rund um Imkerei und Bienenkunde sowie Natur- und Wildbienenschutz anbieten. Neben Geräten zur Honiggewinnung findet der Besucher alles, was zur Imkerei benötigt wird. Auch Naturkosmetik mit Honig oder Wachs und Software für Imker werden präsentiert. Auf der "Via Mièle" können Besucher Köstlichkeiten aus der Bienenhaltung probieren, von Met und Bärenfang bis hin zu Honigsenf oder Honigeis. Die Messe dauert am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16.30 Uhr. Wer nur die Messe besuchen will, muss 8 Euro Eintritt pro Tag bezahlen.



Zentrales Thema des Apisticus-Tages ist aber das fachliche Programm. Wegen der Vielzahl der Anmeldungen finden am Samstagnachmittag und am Sonntag Parallel-Vorträge statt. Mehr als 20 Fachvorträge und Präsentationen stehen auf dem Programm. Eine Tombola und weitere Programmpunkte an beiden Tagen runden den Apisticus-Tag ab. Weitere Informationen gibt es unter www.apisticus-tag.de.



In Nordrhein-Westfalen halten mehr als 15 000 Imker über 95 000 Bienenvölker. Auch 2017 nahm die Zahl der Imker weiter zu. Die fleißigen Bienen produzierten im vergangenen Jahr etwa 2 500 Tonnen Honig mit einem Marktwert in Höhe von etwa 25 Millionen Euro.



http://www.apis-ev.de/apisticus-tag-muenster.html





