Tatort Mauer: Freiwillige erproben Denkmalrallye in Nideggen

Tatort ist nur etwas für einen Fernsehabend? 22 junge Menschen, die ein Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege im Rheinland absolvieren, nehmen in dieser Woche einen hochspannenden realen Tatort unter die Lupe - die historische Stadtmauer von Nideggen.



Unter dem Titel „Stadt – Land – Burg: Die Mauern von Nideggen“ hat das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland verschiedene Forschungs-Rallyes entwickelt, um Kinder und Jugendliche spielerisch mit diesem bedeutenden Baudenkmal in ihrer Umgebung vertraut zu machen. Anlass ist das Europäische Kulturerbe-Jahr „ECHY“. Damit die Projektwoche im Mai mit 400 Schülerinnen und Schülern aus Nideggen, Schmidt, Embken, Kreuzau und Langerwehe rund läuft, unternehmen die Freiwilligen bereits jetzt den Praxistest. Mit ihrer Erfahrung werden sie die Schülerinnen und Schüler bei der Projektwoche unterstützen.



Mit welchen Methoden arbeitet die Bauforschung, um herauszufinden, was in der Vergangenheit passiert ist? Wie werden die Mauern einer "Autopsie" unterzogen? Und wohin führt der nächste Tatort? Wir laden Sie herzlich ein, sich selbst vor Ort ein Bild davon zu machen, wie spannend Denkmalpflege sein kann.



Das Pressegespräch findet statt am

Donnerstag, dem 12. April,

um 10.30 Uhr,

am Zülpicher Tor, Zülpicher Straße, in Nideggen.



Am „Tatort Mauer“ haben Sie Gelegenheit zum Gespräch mit Dr. Kristin Dohmen, Projektleiterin (LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland), Johannes Geelen, Freiwilliger, zuständig für die Rallye „Tatort Mauer - Tatort Archiv“ und Marie Rose, Sprecherin der Freiwilligen der Jugendbauhütte Rheinland der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.



Aus organisatorischen Gründen freuen wir uns über Ihre vorherige Zusage. Bitte informieren Sie im Fall Ihrer Teilnahme Sabine Cornelius (sabine.cornelius@lvr.de), die auch vor Ort Ihre Ansprechpartnerin ist.

