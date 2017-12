Kunsthistorikerin sieht Pfarrkirchen in neuem Licht

Die aus Mülheim an der Ruhr stammende Manuela Klauser hat nun im LVR-LandesMuseum in Bonn den mit 10.000 Euro dotierten Paul-Clemen-Preis des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) erhalten. Prämiert wurde ihre herausragende kunsthistorische Dissertation mit dem Titel: „Ikonische Kirchen – Zeichen lebendigen Glaubens. Geschichte und Theorie des Pfarrkirchenbaus an Rhein und Ruhr zwischen Historismus und Moderne“.



Manuela Klauser hat die bislang für architektonisch konservativ geltenden, zwischen 1905 und 1935 entstandenen Pfarrkirchen im Rheinland neu bewertet. So war es laut Klauser gar nicht das Anliegen der Kirchen, durch innovative Formen zu glänzen oder modischen Strömungen zu folgen. Stattdessen bauten sie, was sie glaubten, und machten so ihren Glauben zunehmend zum Gegenstand öffentlicher Diskussion. Das sei ein Erfolgsrezept in einer Zeit gewesen, als Glauben und Kirche in der Gesellschaft deutlich fester verankert waren als heute.



In seiner Laudatio zitierte der Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, aus einem Gutachten der an der Universität zu Düsseldorf eingereichten Doktorarbeit: „Es handelt sich um eine überzeugend entwickelte, in ihrem methodischen Ansatz innovative, für die Forschungen zu den Anfängen des modernen Kirchenbaues einen großen Fortschritt bezeichnende, in toto herausragende Dissertation.“



Er freue sich, so Wilhelm weiter, über die Wahl der Auswahlkommission unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Kanz von der Uni Bonn, die mit Manuela Klauser eine überaus würdige Preisträgerin gefunden hat. Die Arbeit, die katholische und evangelische Pfarrkirchen gleichermaßen beleuchtet, sei „ausgerechnet im Lutherjahr durch und durch ökumenisch“, so Wilhelm.



Der Preis ist Paul Clemen gewidmet, dem 1947 verstorbenen ersten Provinzialkonservator der Rheinprovinz, der als Kunsthistoriker an der Universität in Bonn gelehrt hat.

