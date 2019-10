Pressemitteilung BoxID: 773057 (Landesvertretung für Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz (LSV RLP))

LSV Rheinland-Pfalz zu einem 365 €-Ticket in Bezug auf die Pressemitteilung der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz vom 25.10.2019

Der heute (25.10.2019) veröffentlichten Pressemitteilung der Grünen Jugend Rheinland‐Pfalz schließt sich die Landesschüler*innenvertretung vollumfänglich an. Auch in den Augen der LSV ist ein Nahverkehrsticket für effektiv 1€ am Tag eine Maßnahme, die die Attraktivität des ÖPNVs besonders für Schüler*innen stark vergrößert. In der Auffassung der LSV wird solch ein jugendfreundlicher und attraktiverer ÖPNV auch bei Schüler*innen und Jugendlichen den Bedarf für Individualverkehr senken und so zu einer nachhaltigeren Art und Weise der Mobilität führen. Landesvorstandsmitglied Lucas Fomsgaard meint dazu: „Das 365€‐Ticket würde einen wesentlichen Beitrag zum Schutze der Umwelt leisten.“



Ebenfalls fordert die LSV, dass die für den Schulweg nötigen Verkehrstickets für alle Schüler*innen kostenlos sein sollen. Für Schüler*innen der Sekundarstufe II sowie für Schüler*innen, die weniger als 4 km von ihrer Schule entfernt leben, ist dies aktuell nämlich noch nicht der Fall.





