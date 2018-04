"Sterne des Sports": Gesucht werden die hellsten Sterne am Sporthimmel!

Auch in diesem Jahr vergeben der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Volksbanken Raiffeisenbanken wieder die „Sterne des Sports“ für gesellschaftlich engagierte Vereine. Noch bis 29. Juni können sich auch rheinland-pfälzische Sportvereine auf den Internetseiten der teilnehmenden Volksbanken Raiffeisenbanken oder unter www.sterne-des-sports.de bewerben.



Im gemeinsam initiierten Wettbewerb „Sterne des Sports“ erfahren auch die Vereine aus Rheinland-Pfalz die verdiente Wertschätzung. Jetzt sind sie erneut aufgerufen, sich für den „Oscar des Breitensports“ 2018 zu bewerben. Das Mitmachen lohnt sich allemal. In den vergangenen Jahren fünf Jahren landeten rheinland-pfälzische Vereine dreimal unter den Top drei. Den Vogel schoss dabei der TSV Schott Mainz ab. Der größte rheinland-pfälzische Breitensportverein hatte 2013 als Bundessieger „Sterne des Sports“ in Gold geglänzt mit seinem Projekt „Kindersport-Akademie als Basis einer ganzheitlichen Jugendförderung“. Jeweils einen hervorragenden dritten Platz belegten 2014 der TuS Sörgenloch („Bau des Mehrgenerationenplatzes in Sörgenloch“) und 2016 der Mainzer Schwimmverein 01 („Ein Verein betreut ein öffentliches Schwimmbad“).



„Sportdeutschland mit seinen mehr als 90.000 Vereinen bietet den Menschen unglaubliche Möglichkeiten, die sie sonst nirgends finden“, weiß DOSB-Präsident Alfons Hörmann. „Gemeinsam Sport treiben und dabei Zusammenhalt erleben, egal woher man kommt oder wer man ist – was gibt es Besseres? Dass darüber hinaus speziell Kinder und Jugendliche ganz spielerisch Dinge lernen, die sie für ihr Leben brauchen, ist ein weiterer riesiger Pluspunkt. Denn Werte wie gegenseitige Unterstützung, Respekt und Fairness, die im Sportverein gelernt und gelebt werden, sind die Grundlage für den Sport und für das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben.“



Der DOSB und die Volksbanken und Raiffeisenbanken schreiben die „Sterne des Sports“ seit 2004 jährlich aus. Durch die Prämierungen auf Regional-, Landes- und Bundesebene flossen den teilnehmenden Vereinen bisher 5,5 Millionen Euro zugunsten ihres gesellschaftlichen Engagements zu. Nach der erfolgreichen Einführung im vergangenen Jahr werden die Bewerbungen für den Wettbewerb auch 2018 wieder komplett digital abgewickelt. Das Online-Formular finden die Sportvereine auf den Websites der teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken. Wer nicht weiß, welche Bank dies in seinem Umfeld ist, schaut einfach auf www.sterne-des-sports.de > Vereine > Bankensuche nach. Das Bewerbungsformular ist zusätzlich über www.sterne-des-sports.de > Vereine > Bewerbung erreichbar. Mitmachen können alle Vereine, die unter dem Dach des DOSB organisiert sind, sprich: in einem Landessportbund/Landessportverband, in einem Spitzenverband oder einem Sportverband mit besonderen Aufgaben.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren