Helaba: Wechsel in der Leitung des IT-Bereichs Jörg Raaymann verlässt Helaba / Jürgen Wiedmann folgt nach

Dr. Jörg Raaymann, Bereichsleiter Organisation und Informatik, verlässt im besten Einvernehmen nach fast eineinhalb Jahrzehnten das Unternehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Der promovierte Diplom-Kaufmann wechselte im Jahr 2003 von der Deutschen Bank zur Helaba.



„Jörg Raaymann hat fast 15 Jahre den Bereich als zentralen IT-Dienstleister im Helaba-Konzern erfolgreich geleitet und weiterentwickelt. Dafür danken wir ihm sehr und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung seiner künftigen beruflichen Ziele", sagt Dr. Detlef Hosemann, Mitglied des Vorstands der Helaba.



Um den gestiegenen regulatorischen Anforderungen im Bankgeschäft an die organisatorischen sowie IT-bezogenen Aspekte gerecht zu werden, wurde der Bereich ‚Organisation und Informatik’ zum 1. Januar 2018 in zwei eigenständige Bereiche ‚Organisation‘, unter der Leitung von Peter Leimert, und ‚Informationstechnologie‘ aufgeteilt. Die Leitung des Bereichs IT teilen sich Manuela Bieß und Dr. Jürgen Wiedmann, bisher Leiter Handelsabwicklung, der Herrn Dr. Raaymann nachfolgt.

