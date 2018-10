Lagardère Sports Germany besetzt die neue Position CPO und erweitert den HR-Bereich im Rahmen der Neuausrichtung

18.10.18

Vivi Dimitriadou verantwortet zukünftig als Chief People Officer (CPO) die HR-Strategie von Lagardère Sports Germany und wird den Bereich People & Organisational Development aufbauen. Unterstützt wird sie dabei von Angela Schmid, die den Bereich HR-Operations koordiniert. Die beiden Neuzugänge untermauern die strategische Neuausrichtung der führenden Sportvermarktungsagentur und den angestrebten Kulturwandel.



Vivi Dimitriadou (45 Jahre) wird mit der neu geschaffenen Position neben der Verantwortung für den Gesamtbereich Human Resources den Bereich People & Organisational Development aufbauen. In dieser Funktion ist Vivi Dimitriadou Teil des Management-Teams der Sportvermarktungsagentur und in die zukünftige, strategische Ausrichtung involviert. Sie berichtet direkt an die beiden Geschäftsführer Philipp Hasenbein und Robert Müller von Vultejus.



Philipp Hasenbein, Managing Director Lagardère Sports Germany und President Football Europe bei Lagardère Sports, sagt: „Wir freuen uns, dass wir mit Vivi Dimitriadou eine erfahrene Personal-Expertin für uns gewinnen konnten. Unsere Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolges und Human Resources hat als ein essentieller Baustein unserer Struktur einen großen Anteil daran. Derzeit suchen wir verstärkt Spezialisten, zum Beispiel aus den Bereichen Data Analytics und E-Commerce. Wir werden gemeinsam mit unserer Personabteilung ein Arbeitsumfeld schaffen, dass High Potentials anspricht und deren Streben nach Handlungsfreiheit und Weiterentwicklung noch mehr entgegenkommt.“



Während ihrer Berufslaufbahn war Vivi Dimitriadou in verschiedenen Führungspositionen in der Media- und Digitalbranche tätig und hat sich neben Erfahrungen in den Gebieten der Digitalen Transformation und agilen Arbeitsmethoden ein umfassendes Know-how im Bereich Human Resources (u.a. Change Management, People und Team Development) angeeignet. Nach Stationen bei Gruner + Jahr Electronic Media Sales und der GfK nurago GmbH hat sie als Consultant und Business Coach Startups und bereits etablierte Unternehmen unter anderem bei den Themen Strategieentwicklung und Leadership Development unterstützt. Zuletzt verantwortete sie bei OMD Germany als Director People die Personal- und Organisationsentwicklung der Mediaagentur und brachte die Kulturentwicklung der vormals eigenständigen Agenturmarken mit dem Management Team standortübergreifend voran.



Die Aufgaben bei Lagardère Sports in der Personal- und Organisationsentwicklung wird Vivi Dimitriadou mit einem achtköpfigen Team angehen und in übergeordneter Funktion die Ausrichtung in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung gestalten. Unterstützung erhält sie von Angela Schmid (48 Jahre), die neben der Koordination des operativen Personalbereich-Geschäfts gemeinsam mit Vivi Dimitriadou die Themen Employer Branding und Recruiting für die Agentur vorantreiben wird. Angela Schmid verantwortete zuvor u.a. die HR-Arbeit der dpa-Tochter news aktuell und brachte dort Impulse zur Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und der Arbeitgebermarke ein.



„Es ist unser erklärtes Ziel, Lagardère Sports positiv zu verändern. Dazu gehört auch, dass wir vermehrt Weiterbildungsangebote schaffen und uns als Agentur fit für die Zukunft machen. Gemeinsam mit Vivi und Angela werden wir dafür ein ganzheitliches Konzept erarbeiten. Ihre langjährigen Erfahrungen werden uns helfen, die richtigen Maßnahmen zu initiieren, um unsere Mitarbeiter nachhaltig zu fördern“, sagt Philipp Hasenbein.



„Lagardère Sports befindet sich momentan inmitten einer spannenden Weiterentwicklung und ich freue mich darauf in dieser Phase mit dem Team die Neuausrichtung der Agentur zu unterstützen. Dafür werden wir unter anderem die Themen Personalentwicklung, Diversity und Employee Experience in der Organisation stärker verankern. Wir haben eine tolle Unternehmenskultur, die einen guten Rahmen gibt, unseren Mitarbeitern innerhalb der Gruppe passende Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und neuen Talenten eine berufliche Heimat im attraktiven Umfeld der Sportvermarktung zu bieten“, so Vivi Dimitriadou.



„Mit unserer Neuaufstellung werden wir in dieser spannenden Zeit der digitalen Transformation die Weichen für die Zukunft stellen, um gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern mehr zu erreichen. Der Personalbereich hat eine strategische Schlüsselfunktion bei uns, die wir weiter ausbauen wollen. Hier geht es beispielsweise um das Thema Employer Branding und die Frage, wie wir als Arbeitgeber weiter an Attraktivität gewinnen können“, ergänzt Robert Müller von Vultejus, Managing Director Lagardère Sports Germany.



Für weitere Informationen über Lagardère Sports besuchen Sie www.lagardere-se.com

