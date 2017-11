HCI Shipping Select VIII: 50 %-Vergleich bei Schadensersatzklage gegen die UniCredit Bank

In einem vor dem Oberlandesgericht München von L & P Luber Pratsch Rechtsanwälten Partnerschaft gegen die UniCredit Bank geführten Schadensersatzverfahren haben die beiden Anleger einen 50%-Vergleich abgeschlossen.



Geklagt hatten zwei Geschwister, die sich von der UniCredit Bank im Zusammenhang mit der Zeichnung einer Beteiligung an dem Schiffsfonds HCI Shipping Select VIII fehlerhaft beraten fühlten. Nachdem sie mit ihrem Vortrag in erster Instanz am Landgericht München I keinen Erfolg hatten, beendeten die Anleger das Mandat gegenüber ihren Prozessvertretern und wandten sich hilfesuchend an die auf Kapitalmarktrecht spezialisierte Fachkanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte. „Im Rahmen der Prüfung der Erfolgsaussichten der Berufung gelangten wir zu dem Ergebnis, dass dem Landgericht einige schwere Fehler bei der Beweiswürdigung unterlaufen waren“, erläutert der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Christian Luber, LL.M., M.A.. „Wir übernahmen daher das Mandat und begründeten die Berufung gegenüber dem Oberlandesgericht sowohl mit formellen als auch inhaltlichen Fehlern des erstinstanzlichen Urteils.“



Die Entscheidung des OLG München ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten. Der Senat wies kurz nach der Berufungsbegründung darauf hin, dass er formale und inhaltliche Bedenken gegen die Beweiswürdigung des Landgerichts habe und daher die Beweisaufnahme des Landgerichts München I wiederholt werden müsse. Um einen langwierigen Prozess zu vermeiden, schlug das OLG München einen Vergleich in Höhe von 50 % der Klageforderung vor. Die Parteien des Verfahrens schlossen sich in der Folge diesem Vorschlag des Oberlandesgerichts München an und beendeten das Verfahren durch Vergleich. In der Zwischenzeit hat die UniCredit Bank die Vergleichszahlung auch bereits an die Anleger geleistet.



Das Verfahren bestätigt nach Ansicht von Rechtsanwalt Luber die weiterhin bestehenden Erfolgsaussichten für Anlegerklagen. „Voraussetzung hierfür ist aber die fundierte Einarbeitung, bei der die Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls herausgearbeitet und berücksichtigt werden. Masseverfahren, wie sie in der Branche gerne und oft geführt werden, lassen es hingegen nach unserer Einschätzung oftmals an der hinreichenden Durchdringung des Sachverhalts mangeln, sodass wir solche Verfahren als wenig sinnvoll erachten.“



Rechtsanwalt Christian Luber, LL.M., M.A., empfiehlt daher betroffenen Anlegern, zeitnah fachanwaltlichen Rat von auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Rechtsanwälten einzuholen.

L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft

L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft ist eine inhabergeführte und ausschließlich auf den Gebieten des Versicherungsrechts und des Kapitalmarktrechts tätige Fachkanzlei.



Wir vertreten Versicherungskunden und geschädigte Anleger bundesweit und verfügen hierzu mit dem Kanzleisitz in München und Sprechtagen in Berlin, Hamburg und Köln bundesweit über die Möglichkeit zur persönlichen Betreuung unserer Mandanten. Unsere Rechtsanwälte können auf zahlreiche Erfolge vor deutschen Gerichten bis hin zum Bundesgerichtshof zurückblicken. Zentrales Element unserer Mandatsbearbeitung ist die gemeinsame Mandatsbetreuung durch die Partner der Kanzlei. Nur durch eine gemeinsame Mandatsbearbeitung und die Beachtung des Vier-Augen-Prinzips kann die bestmögliche Mandatsbearbeitung sowie eine persönliche und vertrauensvolle Anwalts-Mandanten-Beziehung gewährleistet werden. Fließband-Betreuung und den Einsatz von Berufsanfängern lehnen wir ab.



Unser Credo liegt in der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Dabei können sie sich auf unsere Expertise und langjährige Berufserfahrung verlassen. Dem Begriff der Dienstleistung messen wir große Bedeutung zu. Wir können auf ein breites Netzwerk von Sachverständigen zugreifen und bieten unseren Mandanten somit die sachverständige Untermauerung ihrer Anspruchsbegründung.



Im Zentrum der Mandatsbearbeitung steht stets die persönliche Beziehung zwischen unseren Mandanten und uns. Wir sind jederzeit für unsere Mandanten persönlich erreichbar und stehen ihnen als direkter Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung. Somit müssen unsere Mandanten keine Angst zu haben, alleine gelassen zu werden, sondern können auf unsere professionelle Arbeit vertrauen. Wir sind es seit vielen Jahren gewohnt, gegen Großbanken und Versicherungsgesellschaften anzutreten. Die vielen Prozessgewinne unserer Rechtsanwälte zeigen: Unser Erfolg gibt uns Recht!



Kontakt



Rechtsanwälte Christian Luber, LL.M., M.A., und Aylin Pratsch

L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft

München: Morassistraße 18, 80469 München, Tel. 089.999 533 450

Hamburg*: Neuer Wall 63, 20354 Hamburg, Tel. 040.356 763 58

Berlin*: Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Tel. 030.221 869 95

Köln*: Richmodstraße 6, 50667 Köln, Tel. 0221.969 864 13



* Sprechtag nach telefonischer Vereinbarung



Fax 089.999 533 459

Mail info@lp-rechtsanwaelte.com

Web www.lp-rechtsanwaelte.com

