KW Gewindefahrwerk Variante 3: Jetzt für die neue Audi RS3 (Typ 8V) Stufenheck-Limousine erhältlich!

Der Fahrwerkhersteller KW automotive baut sein modular aufgebautes KW Competition Rennsportprogramm weiter aus. In zahlreichen Varianten sind die KW Competition Dämpfer und Fahrwerke erhältlich und werden im offiziellen Kundenmotorsport verschiedener Automobilhersteller wie etwa BMW, KIA, Mercedes, Opel, Porsche und weiteren eingesetzt. Auf der Professional Motorsport World Expo präsentierte KW neue Dämpfer für den GT4- und TCR-Rennsport. Auch feiert in Köln der neue 4-fach einstellbare Rennsportdämpfer seine Premiere. Nach diversen Tests und Erprobungen während der laufenden Motorsportsaison steht der neue KW 4-fach einstellbare Dämpfer kurz vor der offiziellen Markteinführung für die Saison 2018.



Weltpremiere: KW 4-fach Competition Dämpfer



Der neue KW Competition TTRSPW4A TwinTube-Dämpfer verfügt über eine präzise 4-fach Dämpfereinstellung mit jeweils 18 Klicks für Lowspeed- und Highspeedkräfte der Druckstufen- sowie der Zugstufendämpfung. Sein Funktionsprinzip mit Solid-Piston-Verdrängerkolben ermöglicht ein direktes Ansprechen bei geringsten Hüben. Die neue KW Ventiltechnologie mit Tellerfedern erlaubt eine individuelle Kennliniengestaltung und deckt einen großen Kraftbereich von 1000 N bis 8000 N ab. Je nach Bedarf kann der modular aufgebaute Dämpfer auch mit zusätzlichen Blow-Off-Charakteristiken erweitert werden. „Final wird es für den Kunden einen modularen Lowspeed-Einstellbereich geben und parallel arbeiten wir an einem neuen hoch interessanten Ventil, was optional in dem Dämpfer integrierbar sein wird“, erklärt KW Entwicklungsingenieur Tim Schröder. „Zudem ermöglicht die Ventilanordnung eine kavitationsfreie Funktion bei geringem Gasdruck.“ Durch seine baulagenunabhängige Verwendungsmöglichkeit eignet sich der Dämpfer für jegliche Art von nicht radführenden Achskonstruktionen wie Doppeldreieckslenker- oder Pushrod-Aufhängungen für GT3-, LMP- und Formel-Fahrzeuge. Das externe Reservoir ist entweder als „Piggyback“ direkt oder über eine Schlauchverbindung am Dämpfer angebunden.



Neue Dämpfer für TCR- und GT4-Fahrzeuge



Die KW Competition 2A EXR Dämpfer sind die konsequente Weiterentwicklung unserer 2-Wege Rennsportdämpfer für den Einsatz im GT4- und TCR-Rennsport. Bei der verwendeten SingleTube-Dämpfertechnologie mit separatem Reservoir werden die Dämpferkräfte am Arbeitskolben und dem Druckstufenventil im Ausgleichsbehälter generiert. Durch das lageunabhängige Reservoir kann das Gasvolumen dem Dämpferhub angepasst und es können höhere Dämpfungskräfte bei gleichzeitig geringerem statischen Gasdruck als bei 1-Rohrdämpfern ohne separatem Druckstufen-Bodenventil realisiert werden. Die Auslegung des Gasvolumens wird nicht vom Dämpferhub begrenzt. Beim Einfedern sorgt die geringe Gasdruck-Progression des neuen KW Dämpfers dafür, dass selbst starke Anregungen den Fahrzeugaufbau nicht destabilisieren und auch das Überfahren von Kerbs für den Fahrer besser kontrollierbar ist. Am fest angebundenen Ausgleichsbehälter wird die Druckstufe mit 15 Klicks (bis zu 1500N) über eine Klickrasterung eingestellt. Die Zugstufe kann mit 16 Klicks (bis zu 1200 N) eingestellt werden. Der Druckstufenventilblock im Ausgleichsbehälter ist je nach Bedarf um 360°. Sollte es die Einbauanlage erfordern, kann der Dämpfer auch mit einem Ausgleichsbehälter per Schlauchanbindung angeschlossen werden.

KW Automotive GmbH

KW automotive ist Marktführer und Innovationsmotor individueller Fahrwerkslösungen für die Straße und im Rennsport. Sportliche Autofahrer vertrauen auf die KW Gewindefahrwerke mit ihren vier Dämpfungsvarianten, sowie auf die Nürburgring Nordschleife erprobten KW Clubsport Gewindefahrwerke mit Straßenzulassung und Teilegutachten. Weltweit setzen erfolgreiche Rennsportteams auf die patentierte Ventiltechnik der KW Competition Fahrwerke des sechsfachen Gesamtsiegers des 24h-Rennen-Nürburgring, Gewinner der ADAC GT Masters, 24h-Rennen Spa-Francorchamps 2015 und 24h-Rennen Dubai 2017. Mit seinem immensen Fahrwerk-Portfolio, modernster Fertigungstechnik, Entwicklungs- und Testzentrum agiert KW seit über 20 Jahren erfolgreich auf allen Märkten.





