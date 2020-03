Pressemitteilung BoxID: 788900 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

Salsa-Abend im Parkrestaurant

Klänge aus Kuba, Puerto Rico, Kolumbien und Venezuela versetzen im Kurhaus Bad Liebenzell in die leidenschaftliche Welt der südamerikanischen Rhythmen.



Zuerst gibt es Salsa-Unterricht zum Nulltarif und danach kann zu Klängen aus Kuba, Puerto Rico, Kolumbien und Venezuela getanzt werden bis die Sohlen glühen.



Mit erfrischenden Getränken und schwäbischen Tapas freut sich die Kurhaus-Gastronomie auf einen südamerikanischen Abend.



An folgenden Terminen findet der Salsa-Abend statt:



Fr, 06.03.2020



Fr, 03.04.2020



Fr, 15.05.2020



Do, 04.06.2020



Fr, 10.07.2020 bis 23 Uhr



Fr, 31.07.2020 bis 23 Uhr



Fr, 07.08.2020 bis 23 Uhr



Do, 17.09.2020



Fr, 09.10.2020



Der Salsa Kurs findet ab 19:00 Uhr im Parkrestaurant im Kurhaus statt. Die Dauer beträgt ca. 3:00 h (Kurs und Tanz). Die Preise für den Kurs betragen Do, 1,50 € und Fr, 3,00 €.



Weitere Informationen gibt es im Kurhaus unter Tel. 07052 408-508.

