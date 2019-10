Pressemitteilung BoxID: 773317 (Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH)

Martinstag auf der Burg Liebenzell

Das Internationale Forum Burg Liebenzell e. V. lädt am

Samstag, 09. November 2019 von 11:00 bis 17:30 Uhr zum Basteln, Malen, Verkleiden, Geschichten erzählen, Tanzen, Singen und Weltklasse-Akrobatik auf die Burg Liebenzell ein.



Die Kindergärten und Schulen aus Bad Liebenzell und den Teilorten sorgen mit einem abwechslungsreichen Kinderprogramm für Familien mit Kindern bis etwa 10 Jahren für ordentliche Unterhaltung. Zudem stehen viele Burgräume zur Besichtigung offen.



Auch für das Leibliche Wohl ist mit leckerem Essen und Getränken bestens gesorgt – zudem wird das Burgcafé die teilnehmenden Familien mit köstlichem Kuchen versorgen.



Es ist darauf zu achten, dass an diesem Tag keine Parkmöglichkeiten am Burgberg zur Verfügung stehen. Ein Busshuttle, mit jeweils 8 Plätzen, wird die Gäste zu folgenden Zeiten vom Lidl-Parkplatz (Pforzheimer Str. 12) auf die Burg Liebenzell (und umgekehrt) befördern:





Abfahrt Lidl-Parkplatz:





10:45 Uhr, 11:45 Uhr, 12:45 Uhr, 13:45 Uhr, 14:45 Uhr und 15:45 Uhr









Abfahrt von der Burg:





12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr, 16:00 Uhr und 17:30 Uhr







Weitere Informationen zum Martinsmarkt auf der Burg Liebenzell gibt es unter www.internationalesforum.de.

