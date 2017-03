Führung zum "Tag des Wassers": Die Liebenzeller Heilquellen - Ein Geschenk der Natur

Am Samstag, 25. März 2017 lädt die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH um 14:00 Uhr zu einer Führung ein.



Weltweit und über die Jahrhunderte hinweg bis heute wird die Heilkraft des Wassers mit Erfolg genutzt. Badeorte verfügen über eine besondere Ausstrahlung und Attraktivität. So wurden in Bad Liebenzell bereits vor über 600 Jahren Badegebäude erstellt. Um in den warmen Quellen zu gesunden und um Entspannung zu finden, nahmen Besucher mehrtägige und unbequeme Reisefahrten auf sich. Herr Seeger, Quellenbeauftragter der Stadt Bad Liebenzell und Waltraud Maas vom Stadtarchiv führen zu verschiedenen Stationen. Unverfälschtes Quellwasser, wie die Erde es uns schenkt, wird auf dem Rundgang gekostet.



Anmeldungen sind bis spätestens Donnerstag, 23. März 2017 um 18:00 Uhr im ServiceCenter möglich, Telefon 07052 408-0



Treffpunkt: Brunnen vor der Paracelsus-Therme um 14:00 Uhr



Dauer: ca. 2 Stunden



Preis: 4 € pro Person, mit Gästekarte 50 % Rabatt

