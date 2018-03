Wanderlust - Natur erleben hautnah

Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH läutet am 08. April 2018 den Frühling an der Ostsee mit einem besonderen Naturerlebnis ein: Wanderlustige Gäste und Einheimische sind eingeladen, den Strand und das abwechslungsreiche Hinterland von Niendorf und Timmendorfer Strand zu Fuß zu erkunden.



Treffpunkt ist am Sonntag, den 8. April um 11 Uhr in Niendorf, auf dem Niendorfer Balkon, von wo aus Ostseebotschafter Theo Bauernschmidt und Nordic Walking Trainer Klaus Lütt auf zwei unterschiedlichen Routen die Wanderungen starten.



Die kürzere Strecke mit 9 km Länge führt am Strand entlang zur Maritim Seebrücke nach Timmendorfer Strand und über die Promenade wieder zurück nach Niendorf. 14 erlebnisreiche Kilometer und Natur pur bietet die längere Route über Timmendorfer Strand ins Naturschutzgebiet am Hemmelsdorfer See, vorbei an Hotspots wie dem Herrmann-Löhns-Blick, dem Vogelpark und der Räuberkuhle.



Jeder Teilnehmer bekommt von der TSNT GmbH einen Seepferdchen Wanderbeutel mit kleiner Verpflegung und auch einem Quiz für unterwegs. Für eine kulinarische Stärkung ist nach der Rückkehr der Wanderung auf dem Niendorfer Balkon gesorgt und als musikalisches Highlight wird die Timmendorfer Skiffle Group live vor Ort auftreten.



Außerdem werden die Gewinner des Quiz ausgelost und können sich auf tolle Preise freuen:





Platz: eine Übernachtung im Schlafstrandkorb in Niendorf

Platz: hochwertige Seepferdchen Armbanduhr

Platz: Timmendorfer Strandlaken





Jedermann ist herzlich eingeladen, die Wanderlust selbst zu spüren und einen naturereignisreichen Tag in Niendorf, Timmendorfer Strand und Umgebung zu verbringen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und bedarf keiner Voranmeldung.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren