Streetfood vom Allerfeinsten - auf dem Silbertablett

„Streetfood vom Allerfeinsten“ lautet der Name des Food-Festivals in Timmendorfer Strand vom 26. bis zum 29. Juli 2018 an der Maritim Seebrücke. „Gourmetküche auf die Hand“: das sommerliche Genuss-Motto wenn das Maritim Seehotel Timmendorfer Strand mit seinem Gourmet-Restaurant Orangerie und Meisterkoch Lutz Niemann, das Restaurant Horizont mit Sebastian Hamester, und das Hotel Seeschlösschen mit Armin Reinhardt unter Beweis stellen, dass moderne Straßenküche so viel mehr sein kann, als schnelle Burger oder Pizza.



Die Gäste dürfen sich auf Delikatessen wie Lachstatar mit Blinis, Austern einmal nicht geräuchert, sondern im Speckmantel oder klassisch mit Limette und Chesterbrot, Poke Bowl mit verschiedenen Toppings, getrüffelte Kalbscurrywurst mit hausgemachter Sauce und Brioche, frischer Hummer mit Wildkräutersalat, Edel-Burger, ungewöhnliche Sushi-Varianten freuen sowie auf Desserts zum Träumen, wie das Champagner Sorbet mit frischen Himbeeren und viel Feines mehr. Liebhaber süßer Genüsse dürfen sich auf die raffiniertesten Dessertvarianten freuen.



Zu den hochwertigen Gerichten werden die besten Tropfen angeboten und Cocktail Revolution, Andreas Günther, rundet das feine Angebot mit seinen spritzigen und fruchtigen Cocktails ab.



Der Seebrückenvorplatz wird wie im letzten Jahr ganz in Weiß gehalten, das übergroße Sonnensegel und die passenden Lounge-Möbel laden zum Genießen und Verweilen ein.



Das Event beginnt am Donnerstag um 14 Uhr, von Freitag bis Sonntag sind alle Besucher von 10 bis 22 Uhr (Sonntag bis 20 Uhr) herzlichst eingeladen.

