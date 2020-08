Pressemitteilung BoxID: 810123 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Niendorfer "meeresRAUM": 5. - 16. August: Meeres-Aktionstage in Niendorf, Timmendorfer Strand

Zwischen dem 5. und 16. August laden die Deutsche Meeresstiftung und die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein in den „meeresRAUM Niendorf“ an die Ostsee ein. In drei Themenzelten können große und kleine Besucher*innen die Faszination der Küstengewässer und deren Gefährdung hautnah erleben. Die zentralen Themen der Meeres-Aktionstage sind in diesem Jahr Schall und Lärm im Meer, Plastik im Meer und Biologische Vielfalt. Highlight für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren: Sie können beim sailingLAB Wissenschaft und Gewässerforschung auf dem Forschungs- und Medienschiff ALDEBARAN erleben. Das bekannte Forschungsschiff kann außerdem beim „open ship“ besucht werden, die Crew beantwortet Fragen zu den aktuellen Expeditionen. Für die ganze Familie gibt’s erstmals von Meeresbiolog*innen geführte Expeditionen am Strand – das beachLAB. Als weiteren Höhepunkt wird es am Samstag, 08. August ein Konzert mit Unterwasserklängen des Künstlers H2eau mit den Aquadrums geben.



Termine:



SailingLAB:

6., 7. und 14. August 2020: jeweils 11-15 Uhr

8., 9., 15. und 16. August 2020: jeweils 10-14 Uhr

Treffpunkt: Festwiese in Niendorf, Grüner Weg 6-1, Timmendorfer Strand

Anmeldung: https://linktr.ee/DeutscheMeeresstiftung



beachLAB:

5. bis 14. August 2020: jeweils 13-15 Uhr

Treffpunkt: Festwiese in Niendorf, Grüner Weg 6-1, Timmendorfer Strand,

Anmeldung: https://linktr.ee/meeresRAUM



Weitere Informationen: sailinglab-niendorf@meeresstiftung.de



Corona-Hinweis: Alle Veranstaltungen sind so angepasst, dass sie den behördlichen Vorgaben zur Vermeidung der Verbreitung der Corona-Pandemie entsprechen. Alle Besucher*innen werden gebeten, insbesondere die Abstandsregeln einzuhalten und bei Bedarf ihre Mund-Nasen-Bedeckung verfügbar zu haben.

