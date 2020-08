Pressemitteilung BoxID: 810124 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

Die Weinmanufktur von Oven präsentiert: "Strandbräu"

Die Weinmanufaktur von Oven kann nicht nur Weine, sondern tritt seit diesem Jahr auch als „Gybsy Brewer“ auf!

Neben erlesenen Weinen Namenhafter Winzer führt Weinmanufaktur von Oven auch eigene Produktionen wie den beliebten Lübecker Rotspon, die Serie „Ostseebutscher & Ostseedern“, den „Sommerrausch“ und die „Feuchtfröhlich Edition“ mit den Weinen „Angetüdert“, „Angeschickert“ und „Angezwitschert“. Darüber hinaus werden als Sektmarken der „Heinrich von Oven“ und der „Balthazar“ von der Weinmanufaktur präsentiert. Die Weine bestechen nicht nur durch ihren Geschmack, sondern stechen auch durch Ihre Etiketten sowie Namen hervor. Alle Weine sind im Online Shop der Weinmanufaktur von Oven zu erwerben. Online Weinproben zusammen mit wechselnden Winzern runden das Angebot ab.



Das neuste Produkt der Weinmanufaktur von Oven ist das Bier „Strandbräu“. Das Bier ist mild im Geschmack mit leicht malzigem Körper und sanft im Abgang. Fein perlige Kohlensäure und fester Schaum bilden das elegantes Gesamtbild des Strandbräus. Zusammenfassend lässt es sich als ein eher leichtes regionales Bier beschreiben.



Entwickelt wurde das Strandbräu von Andreas und Christian von Oven zusammen mit der Brauerei Klüvers aus Neustadt in Holstein. Die Brüder haben zusammen mit ihren Ehefrauen in einer Blindverkostung von unterschiedlichen Biermarken, die favorisierte Geschmacksrichtung identifiziert. Im Anschluss wurde in enger Zusammenarbeit mit der Brauerei Klüvers das „Strandbräu“ finalisiert.



Genießen kann man das Bier bisher auf der Golfanlage Seeschlösschen in Timmendorfer Strand, im Hotel Yachtclub in Niendorf und im Hotel Strandschlösschen in Travemünde. Selbstverständlich wird es auch im Online Shop der Weinmanufaktur von Oven erhältlich sein, um es auch zu Hause genießen zu können.



Die Fakten:



- Marke: Strandbräu

- Brauerei: Klüvers

- Biersorte: Pilsener

- Typ: Flasche und Fass

- Größe: 0,33l und vom Fass

- Alkoholgehalt: 4,9%

- Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe

