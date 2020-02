Pressemitteilung BoxID: 786728 (Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen)

Narri-Narro im Freizeitbad aquarado

Auch in der Wintersaison verspricht das Freizeitbad aquarado Badespaß und spannende Unterhaltung.



Während der Fastnachtstferien hat das aquarado zu den normalen Winteröffnungszeiten geöffnet. Am Rosenmontag bleibt das Bad jedoch geschlossen. Am Freitag, den 21. Februar 2020 wird ab 16.00 Uhr ein „Närrischer Spielnachmittag“ im großen Innenbecken veranstaltet.



Weitere Auskünfte im aquarado unter Telefon 0 76 33/4008-510.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (