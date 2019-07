Pressemitteilung BoxID: 761777 (Kunstverein Lingen Kunsthalle)

Junge Virtuosen

Konzert in der Kunsthalle Lingen am Sonntag, 18. August 2019, 18:00 Uhr

.

Trio Abassionato } Kontrabass

Busy Bassists



Die Kontrabassistin Juliane Bruckmann und ihre beiden Kollegen am Instrument Lars Radloff und Matthias Solle lernten sich in der Deutschen Streicherphilharmonie kennen. Begründet von dem kammermusikalischen Grundgedanken dieses Orchesters und animiert durch eine enge Freundschaft entschlossen sie sich, die Literatur für Kontrabassensembles zu erschließen. Immer wieder unterstützt und künstlerisch begleitet wurden sie dabei durch Michael Sanderling, damaliger Leiter der Streicherphilharmonie und Chefdirigent der Dresdner Philharmoniker. Bald schon konnte das Trio erste Erfolge aufweisen; sie erlangten einen 2. Preis auf Bundesebene im Wettbewerb Jugend Musiziert (Kategorie gleiche Streicher) und wurden mit dem Förderpreis der Sparkassen NRW bedacht.



Heute verteilt sich das Trio Abassionato auf verschiedene Standorte: Juliane Bruckmann ist zweite Solobassistin der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen und Lars Radloff spielt derzeitig als Akademist beim WDR Sinfonieorchester Köln. Matthias Solle ist bis zum März 2019 als stellvertretender Solobassist beim Dänischen Radiosinfonieorchester.



Die drei Musiker legen ihren Schwerpunkt auf die Interpretation von zeitgenössischer Musik, insbesondere von Komponistinnen. Darüber hinaus besitzt das Ensemble ein breit gefächertes Repertoire, in dem Arrangements von der Zeit des Barock bis zur Romantik und Originalkompositionen des 20. Jahrhunderts ihren Platz finden. Zuletzt spielte das Trio Abassionato in Frankfurt die Uraufführung des Trios für drei Kontrabässe komponiert von Boguslaw Furtok, Solobassist beim Hessischen Rundfunk.



Programm





Stefan Schäfer - Comedian Bassists







Fräulein Helene

Man müsste Klavier spielen können

Mein Herz lässt dich grüßen







Johann Baptist Vanhal - Trio „La Chasse“







Andante Grazioso

Minuetto

Allegro „La Chasse“







Stefan Boleslaw Poradowski - Trio für drei Kontrabässe







Allegro moderato

Adagio

Rondo-Finale







Teppo Hauta-Aho - U.F.O







Andante sostenuto – Allegretto - Allegro





Pause





Jan Rychlik – Divertimento für drei Kontrabass







Tempo di Marcia

Lento

Vivace







Emily Howard - Ocean Deep







Steady







Simon Garcia - Al Andalus







Tempo di Samai







Stefan Schäfer - Busy Bassists







Maniac

Lingerer





Musikerinnen und Musiker sind Preisträger internationaler Wettbewerbe und Förderpreisträger der GWK, Münster. In Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Lingen hat die GWK auch in diesem Jahr die Konzertreihe konzipiert und finanziell mit ermöglicht



Wir danken der MV Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG für die großzügige Unterstützung der „jungen Virtuosen“. Weiterhin werden die Konzerte von der Designagentur Schön! Gestalten unterstützt. Wir versprechen Ihnen erstklassigen Musikgenuss und wünschen uns, dass die Musik Ihnen auch die Kunstwerke in neuer Weise erschließe.



Einzelkarten zu 17 Euro (erm. 15 Euro) an der Abendkasse oder im Vorverkauf in der Kunsthalle Lingen.



Studierende der Hochschule Osnabrück, Dozentinnen und Dozenten sowie Schülerinnen und Schüler der Musikschule des Emslandes Eintritt frei!

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (