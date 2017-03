Reinhard Wieczorek, Henning Rethmeier, Annette Venebrügge, Dagmar Demming, Thomas Jessen, Beate Spalthoff, Ildefons Höyng, Jochen Twelker, Barbara Steppe, Rolf Bier, Karin Kneffel, Andrea Scrima, Antje Majewski, Matthias Kanter, Amalia Theodorakopoulos, Cornelius Völker, Anne-Lise Coste, Julia Oschatz, Birgit Megerle, Kim Nekarda, Marieta Chirulescu, Éder Oliveira



Eröffnung: Freitag, 17. März 2017 um 19 Uhr



Einladung zum Pressegespräch am Donnerstag, 16. März 2017 um 15 Uhr



Mit der Gruppenausstellung "22 - Malerei aus der Kunstsammlung der Stadt Lingen (Ems)" präsentiert die Kunsthalle Lingen einen Überblick über einen großen Teil einer städtischen Kunstsammlung, die seit der Verleihung des ersten Lingener Kunstpreises im Jahr 1983 stets gewachsen ist. Die Zahl 22 umfasst alle Trägerinnen und Träger der heute renommierten und etablierten Auszeichnung des Lingener Kunstpreises der seit 1983 bis aktuell zum vergangenen Jahr 2016 an eine Künstlerin oder einen Künstler vergeben wird, die / der im Medium Malerei arbeitet. Seit Verleihung des ersten Kunstpreises kauft die Stadt Lingen regelmäßig ein Werk dieser Preisträgerinnen und - träger an. Auf einen Blick in den beiden Ausstellungsräumen der Kunsthalle vorgestellt, wird für die Betrachterinnen und Betrachter sowohl ablesbar, welche Art von Malerei in den 1980er, 1990er und 2000er Jahren aktuell war und ist, als auch ein Stück Geschichte dieses traditionsreichen Mediums vermittelt.



Zu der Eröffnung dieser Gruppenausstellung mit ebenso figurativer wie abstrakter Malerei aus der Zeit seit 1983 am Freitag, 17. März um 19 Uhr laden wir Sie, Ihre Familie und Ihre Freundinnen und Freunde herzlich ein. Es sprechen Peter Leuschner (Vorsitzende des Kunstvereins Lingen, Begrüßung), Dieter Krone (Oberbürgermeister der Stadt Lingen (Ems), Grußwort) und Meike Behm (Direktorin der Kunsthalle Lingen, Einführung).



Die Ausstellung wird großzügig unterstützt durch das Land Niedersachsen, den Landkreis Emsland, die Stadt Lingen (Ems) und die Kulturstiftung Heinrich Kampmann. Ihnen dankt die Kunsthalle Lingen sehr, ganz besonders der Stadt Lingen (Ems) für die Ausleihe der Kunstwerke.



Öffnungszeiten



Di - Fr 10.00 - 17.00 Uhr

Sa, So 11.00 - 17.00 Uhr



Eintritt: 3 Euro / 1,50 Euro ermäßigt

Freitags Eintritt frei

