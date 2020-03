Pressemitteilung BoxID: 789828 (Kunststoff-Institut Lüdenscheid)

Fachtagung Kunststoffgalvanisierung am 28.04.2020

Durch die sich wandelnden Anforderungen hinsichtlich Umwelt- und Arbeitsschutz bei der Galvanisierung, die durch die Aufnahme von Chromtrioxid in den Anhang XIV der EU Verordnung REACh entstanden sind, stehen Zulieferer und Abnehmer gleichzeitig mehreren Herausforderungen gegenüber. Der Wunsch nach REACh-konformen Prozessen und trotzdem hochwertigen und beständigen Oberflächen erfordert innovative Produktionsprozesse. Das dekorative Galvanisieren wird sich in den nächsten fünf Jahren so stark verändern, wie in den letzten 50 Jahren. An die Fertigung von galvanisierten Sicht- und Funktionsbauteilen werden weiterhin besonders hohe technische Anforderungen gestellt (Optik, Haptik, Medienbeständigkeit, Korrosionsschutz, Abrieb-Beständigkeit, Integration von Funktionen, etc.)



Auf der Fachtagung zum Themenkomplex Galvanisieren von Kunststoffen beschäftigen wir uns wieder mit genau diesen Themen. Auf dem Tagesplan stehen, neben einem Update zu der „REACh-Problematik“, neueste Trends, Erfahrungsberichte über die Verwendung von Chrom(VI)freien Beschichtungsprozessen und aktuelle Entwicklungen mit Zukunftspotential.



Von OEMs über Chemiefachfirmen und Technologieanbietern bis zu Beschichtungsunternehmen sind Referenten und Teilnehmer aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette vertreten.



Die Fachtagung findet am Dienstag den 28. April 2020 im Kunststoff-Institut Lüdenscheid statt.



Beachten Sie bitte, dass alle Weiterbildungen, Fachtagungen und Ausbildungen auch online zu besuchen sind! Melden Sie sich ganz einfach bei unseren Veranstaltungen an und vermerken das Wort „online“ in dem Bemerkungsfeld Ihrer Bestellung!

