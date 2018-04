Leitungswechsel im Kunstbüro Baden-Württemberg

Zum 1. April 2018 übernimmt Antonia Marten zusammen mit Silva Brand die Leitung des Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg. Antonia Marten tritt die Nachfolge von Ramona Wegenast an, die zum Internationalen Chorfestival Marktoberdorf gewechselt hat. Silva Brand vertritt Regina Fasshauer während ihrer Elternzeit.



Antonia Marten (*1976 in Friedrichshafen am Bodensee) lebt und arbeitet in Karlsruhe und Stuttgart. Im Anschluss an ihr Studium der Kulturwissenschaften und Ästhetischen Praxis in Hildesheim und Marseille war sie zunächst an Projekten zur Gegenwartskunst und -ästhetik in Berlin und Weimar beteiligt. Zwischen 2006 und 2012 arbeitete sie als Projektleiterin und Kuratorin am ZKM Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe. 2015–2018 war sie als wissenschaftliche Referentin an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart tätig und wird dort weiterhin konzeptionell am »Campus Gegenwart« beteiligt sein.



Silva Brand (*1988 in Landstuhl) lebt in Stuttgart. Sie studierte Kulturmanagement, Kunstgeschichte und Französisch in Groningen (NL), Wien und Stuttgart. 2017 war sie als Kulturmanagerin in der Kunststiftung Baden-Württemberg tätig. Zusammen mit Lena Lamprecht organisierte sie die Ausstellung „Resonanzen. 40 Jahre Kunststiftung Baden-Württemberg“ im ZKM Karlsruhe.

