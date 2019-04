Pressemitteilung BoxID: 748965 (Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH)

VR-Installation im Kunstmuseum Stuttgart

Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2019

Vom 30. April bis 5. Mai 2019 wird Stuttgart wieder zum weltenweiten Zentrum von Trickfilm und Animation. Mit der GameZone-Installation »Prologue: The Fate of Assassins« gastiert das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart auch in diesem Jahr wieder im Kunstmuseum Stuttgart.



Basierend auf dem Science-Fiction-Comic »Dragon’s Delusion« des Animators KongKee aus Hongkong zeigt »Prologue: The Fate of Assassins« von Tsui Ka Hei, Haze, wie der Android Joe in seinen Erinnerungen von Poet Qu Yuan heimgesucht wird, der ihn zwingen will, den Kaiser zu ermorden. Einmal täglich, um 17 Uhr, findet in der Installation eine Tanz-Performance statt. Die Performance ist das Ergebnis des Zusammentreffens eines Animators und eines Choreografen und versucht, den Bereich des Storytellings mithilfe von neuester Technologie und Virtual Reality zu erweitern.



In Kooperation mit dem Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart



Prologue: The Fate of Assassins

VR-Installation in Raum 24:

Dienstag, 30. April – Sonntag, 5. Mai 2019, 10 – 18 Uhr

Freitag, 3. Mai 2019, 10 – 21 Uhr



Tanzperformance:



Dienstag, 30. April – Sonntag, 5. Mai 2019, jeweils 17 Uhr

Dauer: 20 Minuten

Eintritt frei

