Kunsthaus Zürich bis mindestens 19. April geschlossen

Das Kunsthaus Zürich ist bis mindestens 19. April geschlossen. Die Zürcher Kunstgesellschaft folgt damit behördlichen Auflagen, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen.



Die Schliessung des Kunsthauses betrifft alle dem Publikum zugänglichen Bereiche – inklusive Grafische Sammlung und Bibliothek. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen bis 19. April sind abgesagt. Die sehr erfolgreiche Ausstellung Olafur Eliasson wird per sofort beendet. Im Vorverkauf erworbene Tickets können zurückgegeben oder für einen zukünftigen Eintritt ins Kunsthaus genutzt werden.



Der Roaring Twenties Ball findet neu am Samstag, 27. Juni statt. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Eine Rückgabe von Tickets vor Ort ist möglich, sobald das Kunsthaus wieder öffnet.



Eine Wiederaufnahme des Betriebs wird frühzeitig auf www.kunsthaus.ch und über die Medien kommuniziert. Die Vorbereitungen für alle in 2020 geplanten Ausstellungen laufen weiter.

Die Verwaltung ist telefonisch und elektronisch erreichbar. Mail: info@kunsthaus.ch, Tel. +41 (0)44 253 84 84.

