Kunsthalle öffnet ab 8. Mai 2020 wieder: Bitte Programmänderungen beachten

Die Kunsthalle Bremen freut sich am Freitag, den 8. Mai 2020 ab 10 Uhr wieder zu öffnen.



Bitte beachten Sie die bis auf Weiteres geänderten ÖFFNUNGSZEITEN: - dienstags bis sonntags 10-17 Uhr

- jeden letzten Dienstag im Monat 10-21 Uhr



Bitte beachten Sie folgende Änderungen im AUSSTELLUNGS- und VERANSTALTUNGSPROGRAMM:



- "Norbert Schwontkowski. Some of My Secrets" (bis 2. August 2020) ist ab dem 8. Mai nun endlich zu sehen. Das Ausstellungsende kann nicht verschoben werden, da es sich um eine Wanderausstellung handelt. - Auch neu für das Publikum eröffnet "Am Anfang war die Zeichnung. Formen und Funktionen seit der Renaissance" (jetzt bis 6. September 2020) - Die Eröffnung der Dauerausstellung "Remix 2020. Die Sammlung neu sehen" wird verschoben auf den 6. Juni 2020.



- Die Ausstellung "Horst Antes. Radierungen" (15. Juli bis 8. November 2020) wird verschoben auf 2021.



- Das Veranstaltungsprogramm wird vorerst ausgesetzt. Stattdessen plant das Museum eine neue Online-Akademie. Details zu diesem neuen Format folgen. Außerdem finden sich auf dem Youtube-Kanal der Kunsthalle Bremen verschiedene aktuelle Kurzführungen, Kreativ-Tutorials für Kinder und eine Einführung in die Schwontkowski-Ausstellung:

www.youtube.com/KunsthalleBremen.



- Der Museumshop wird auch am 8. Mai 2020 geöffnet. Das Café Sylvette bleibt weiterhin geschlossen.



Das Museum öffnet unter Beachtung von umfassenden HYGIENE- und SCHUTZMAßNAHMEN, um Besucher*innen und Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Vorsorgemaßnahmen für den Infektionsschutz umfassen u. a. eine begrenzte Besucher*innenzahl (maximal 120 Personen zeitgleich) und die vermehrte Reinigung und Desinfektion von Oberflächen. Besucher*innen werden gebeten, die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern einzuhalten sowie die Niesund Hust-Etikette umzusetzen. Die Kunsthalle darf nur mit einem Mund-Nase-Schutz besucht werden. Dieser kann auch an der Kasse erworben werden.









